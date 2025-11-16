Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την ήττα των Μπακς απέναντι στους Λέικερς και τόνισε ότι η κούραση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την ομάδα του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε όρεξη για... δικαιολογίες μετά την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, στην οποία η ομάδα του γνώρισε εντός έδρας ήττα.

Ουσιαστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βέβαια... πάλευε μόνος του, έχοντας 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Έλληνας σταρ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για την ήττα της ομάδας του, με τον ίδιο να μην έχει όρεξη για δικαιολογίες, όπως φάνηκε από τα όσα είπε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Δεν έχει σημασία η κούραση. Νομίζω ότι όλοι όσοι παίζουν στο NBA ξέρουν ότι τα back to back παιχνίδια είναι μέρος του παιχνιδιού και μέρος της σεζόν στο NBA. Πρέπει να είσαι έτοιμος γι’ αυτό. Πρέπει να προετοιμαστείς πνευματικά για την κούραση σε back to back παιχνίδια. Πρέπει να εξασκηθείς στην offseason, ώστε να είσαι έτοιμος να παίξεις back to back. Οπότε, δεν είναι δικαιολογία. Δεν παίξαμε καλά. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι.

Προσπάθησε να μην βρίσκεις δικαιολογίες ως αθλητής, ως άνθρωπος. Νομίζω ότι έπαιξαν καλύτερα από εμάς. Ήταν μπροστά με 30 στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο σκοράρμε 32 ή 34 πόντους, σωστά; Στο ημίχρονο, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι αρκετά καλό. Αυτός είναι ρυθμός για να σκοράρεις 64 πόντους σε ολόκληρο το παιχνίδι. Προφανώς, σουτ που συνήθως βάζουμε, δεν μπήκαν, αλλά αυτό δεν μπορεί να ορίσει την άμυνά μας.

Στο τέλος της ημέρας, αν το σουτ μπει, αν το σουτ δεν μπει, πρέπει να συνεχίσεις να μπορείς να παίζεις σκληρά, να συνεχίζεις να βάζεις το σώμα σου στη μάχη, να μπορείς να πάρεις τα ριμπάουντ. Και μερικές φορές, τα σουτ δεν θα μπουν, πρέπει να πας στο ζωγραφιστό, να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι. Οπότε, ναι, ήμασταν κουρασμένοι; Ίσως ναι, δεν ξέρω.

Αλλά ήταν κι εκείνοι κουρασμένοι. Έπαιξαν back to back. Και είχαν και την πτήση. Έπαιξαν back to back στο Μιλγουόκι χθες βράδυ; Όχι, οπότε είχαν την πτήση, άρα μάλλον ήταν πιο κουρασμένοι από εμάς, αυτό δεν είναι δικαιολογία.

Τα back to back έχουν να κάνουν με τη θέληση. Να μπορείς να παίξεις σωστά ακόμη κι όταν είσαι κουρασμένος. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να μπορούμε να δημιουργήσουμε ελεύθερα σουτ. Όσο προχωράμε μπροστά πρέπει να το λύσουμε.

Είμαι αισιόδοξος. Πάντα παίζω για να κερδίζω. Έχουμε 68 παιχνίδια μπροστά μας, πρέπει να κερδίσουμε όσα περισσότερα γίνεται. Πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί, να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε πιο σταθεροί. Νιώθω μερικές φορές ότι όταν έχουμε καλά παιχνίδια, νιώθουμε καλά για τους εαυτούς μας. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όταν είμαστε ψηλά, να είμαστε ταπεινοί.

Να δούμε τι κάναμε καλά όταν κερδίσαμε ένα παιχνίδι και πώς να βελτιωθούμε. Είναι τόσοι πολλοί οι παράγοντες που μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό που μας λείπει είναι να είμαστε ταπεινοί στη νίκη. Όταν χάνουμε είμαστε ταπεινοί και μετά πηγαίνουμε να νικήσουμε. Αυτό δείχνει ότι όταν νικάμε δεν είμαστε αρκετά ταπεινοί για να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».

Για τα δύσκολα σουτ που έβαλαν οι Λέικερς: «Πρέπει να ζήσεις με αυτό. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να τους βγάλεις το καπέλο. Είναι πολύ ταλαντούχοι, είναι αυτό που κάνουν. Ήταν καλές άμυνες, δεν ήταν ελεύθερα σουτ. Πρέπει να ζήσεις με αυτό».