Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι καλύτερες στιγμές του από την ήττα κόντρα στους Λέικερς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μας χάρισε ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να δώσει στους Μπακς τη νίκη απέναντι στους Λέικερς.
Η στατιστική του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 8/14 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 13/18 βολές, με τον Έλληνα σταρ όμως να μοιάζει... μόνος απέναντι στους Λέικερς, που πέραν του Λούκα Ντόντσιτς που ήταν σκέτη απόλαυση, είχαν σε μεγάλη μέρα και τους Όστιν Ριβς και ΝτιΆντρε Έιτον.
Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 41 πόντους, έχοντας επίσης 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 38 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας τον ηγέτη των «Λιμνάνθρωπων» για ακόμη ένα ματς. Μεγάλο παιχνίδι επίσης από τον Όστιν Ριβς που σταμάτησε στους 25 πόντους με 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 20 με 10 πρόσθεσε ο ΝτιΆντρε Έιτον.
Δείτε ΕπίσηςNBA: Ασταμάτητοι και μόνοι πρώτοι οι Θάντερ, βυθίζονται ολοένα και περισσότερο οι φιναλίστ Πέισερς
Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν είναι δικαιολογία η κούραση, οι Λέικερς ήταν πιο κουρασμένοι από εμάς»
- Αντετοκούνμπο: Οι διαιτητές δεν έδιναν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο «Greek Freak» τους την πήρε με το «έτσι θέλω»
- Μπακς - Λέικερς 95-119: Ο «40άρης» Ντόντσιτς επικράτησε του «30άρη» Γιάννη