Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός, αλλά μόνος απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μας χάρισε ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να δώσει στους Μπακς τη νίκη απέναντι στους Λέικερς.

Η στατιστική του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 8/14 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 13/18 βολές, με τον Έλληνα σταρ όμως να μοιάζει... μόνος απέναντι στους Λέικερς, που πέραν του Λούκα Ντόντσιτς που ήταν σκέτη απόλαυση, είχαν σε μεγάλη μέρα και τους Όστιν Ριβς και ΝτιΆντρε Έιτον.

Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 41 πόντους, έχοντας επίσης 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 38 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας τον ηγέτη των «Λιμνάνθρωπων» για ακόμη ένα ματς. Μεγάλο παιχνίδι επίσης από τον Όστιν Ριβς που σταμάτησε στους 25 πόντους με 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 20 με 10 πρόσθεσε ο ΝτιΆντρε Έιτον.