Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για ακόμη μια φορά πως εκτός από μεγάλος παίκτης, είναι και μεγάλος άνθρωπος.

Μια παρεξήγηση είχαμε στο τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς (το Λος Άντζελες επικράτησε με 95-119), την οποία όμως έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο rookie των Λέικερς, Αντού Τιερό, σκόραρε τους πρώτους του πόντους στο NBA και οι συμπαίκτες του θέλησαν να του κάνουν δώρο την μπάλα, κάτι που όμως δεν επέτρεψαν οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, πήραν τη μπάλα από τα χέρια των παικτών των Λέικερς, παρά τις διαμαρτυρίες τους και την παρέδωσαν σε άνθρωπο των Μπακς. Εκείνη την στιγμή, παρενέβη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» πήρε την μπάλα από την υπεύθυνη των Μπακς χωρίς αν ρωτήσει κανέναν και την παρέδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να ευχαριστεί τον Γιάννη για αυτή του την κίνηση.

Το βίντεο με την κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: