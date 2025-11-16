Αντετοκούνμπο: Οι διαιτητές δεν έδιναν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο «Greek Freak» τους την πήρε με το «έτσι θέλω»
Μια παρεξήγηση είχαμε στο τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς (το Λος Άντζελες επικράτησε με 95-119), την οποία όμως έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο rookie των Λέικερς, Αντού Τιερό, σκόραρε τους πρώτους του πόντους στο NBA και οι συμπαίκτες του θέλησαν να του κάνουν δώρο την μπάλα, κάτι που όμως δεν επέτρεψαν οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα, πήραν τη μπάλα από τα χέρια των παικτών των Λέικερς, παρά τις διαμαρτυρίες τους και την παρέδωσαν σε άνθρωπο των Μπακς. Εκείνη την στιγμή, παρενέβη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο «Greek Freak» πήρε την μπάλα από την υπεύθυνη των Μπακς χωρίς αν ρωτήσει κανέναν και την παρέδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να ευχαριστεί τον Γιάννη για αυτή του την κίνηση.
Το βίντεο με την κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
Giannis is a REAL ONE 💯
The Lakers wanted the game ball for Adou Thiero, who scored his first NBA points, but the refs were not allowing it.
Giannis stepped in and secured it for the young fella ❤️ pic.twitter.com/2ABmAjwEc3— Lakers All Day Everyday (@LADEig) November 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.