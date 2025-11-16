Ο Λούκα Ντόντσιτς θριάμβευσε απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Λέικερς να παιρνούν από το Μιλγουόκι (95-119). Στους 41 ο Σλοβένος σταρ του Λος Άντζελες, στους 32 με 10 ριμπάουν ο «Greek Freak».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ήταν οι μεγάλοι νικητές του αγώνα απέναντι στους Μπακς, καθώς η ομάδα του Λος Άντζελες, έχοντας μπροστάρη τον Λούκα Ντόντσιτς, επικράτησε στο Μιλγουόκι της παρέας του Γιάννη Αντετοκούνμπο με το άνετο +24 (95-119).

Από την πρώτη κιόλας περίοδο οι Λέικερς είχαν το προβάδισμα, όμως στην δεύτερη ήταν το σημείο που πραγματικά εκτόξευσαν την διαφορά, τελειώνοντας ουσιαστικά από νωρίς την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, όταν οι Μπακε μείωσαν στους 8 (30-38, 17’), το Λος Άντζελες έτρεξε ένα επιμέρους 4-27, κλείνοντας το ημίχροονο με το υπέρ του 34-65. Έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τους φιλοξενούμενους νικητές (95-119).

Ο Ντόντσιτς σταμάτησε στους 41 πόντους, έχοντας επίσης 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 38 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας τον ηγέτη των «Λιμνάνθρωπων» για ακόμη ένα ματς. Μεγάλο ματς επίσης από τον Όστιν Ριβς που σταμάτησε στους 25 πόντους με 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 20 με 10 πρόσθεσε ο ΝτιΆντρε Έιτον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από πλευράς του, είχε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 8/14 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 13/18 βολές, παλεύοντας ουσιαστικά μόνος του απέναντι στους Λέικερς.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Λέικερς ανέβηκαν στο 10-4, ενώ οι Μπακς υποχώτησαν στο 8-6.

Τα δωδεκάλεπτα: 18-30, 34-65, 72-92, 95-119

