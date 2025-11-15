LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται τα ξημερώματα του Σαββάτου 15/11 με εννιά αγώνες και το Gazzetta σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Το πρόγραμμα
2:00 Νικς-Χιτ
2:00 Μάτζικ-Νετς
2:30 Πίστονς-Σίξερς
3:00 Ρόκετς-Μπλέιζερς
3:00 Μπακς-Χόρνετς
3:00 Τίμπεργουλβς-Κινγκς
3:00 Πέλικανς-Λέικερς
3:30 Μάβερικς-Κλίπερς
4:30 Σπερς-Γουόριορς
