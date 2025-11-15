Μάβερικς - Κλίπερς 127-133: «Μαραθώνιος» στο Ντάλας με... μάγο Χάρντεν
Με ηγέτη τον Τζέιμς Χάρντεν, οι Κλίπερς έφυγαν με τη νίκη από το Ντάλας, επικρατώντας 133-127 των Μάβερικς σε ένα ματς που χρειάστηκε δύο παρατάσεις μετά το 114-114 της κανονικής διάρκειας στο πλαίσιο του NBA Cup.
Ο Χάρντεν ήταν ασταμάτητος πραγματοποιώντας εντυπωσιακό τρίπλ νταμπλ (41 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ), ευστοχώντας σε 7/13 δίποντα, 6/12 τρίποντα και 9/11 βολές κι έτσι πέτυχε τη μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων και ριμπάουντ της φετινής του σεζόν. Σημαντική βοήθεια ήρθε από τον Ζούμπατς, ο οποίος έκανε δικό του νταμπλ νταμπλ με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μπόγκντανόβιτς πρόσθεσε 21 πόντους με 5/8 τρίποντα, ενισχύοντας την επιθετική ισχύ των Κλίπερς.
THE FIRST 40-PT TRIPLE DOUBLE IN CLIPPERS' HISTORY 🔥
James Harden masterclass‼️ pic.twitter.com/PWhZO9MfBZ— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 15, 2025
Από την άλλη, οι Μάβερικς πάλεψαν σθεναρά με τον Ράσελ και τον Μάρσαλ να πετυχαίνουν από 28 πόντους ο καθένας, αλλά η ομάδα του Ντάλας δεν κατάφερε να σπάσει το αρνητικό σερί της, με αυτή να αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη ήττα και τη ρεβάνς στα επτά από τα τελευταία οκτώ παιχνίδια τους.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-34, 55-62, 86-93, 114-114 (κ.α.), 127-133 (2 παρ.)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.