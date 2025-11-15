Ο Τζέιμς Χάρντεν οδήγησε τους Κλίπερς σε νίκη 133-127 επί των Μάβερικς, πραγματοποιώντας τρίπλ νταμπλ με 41 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε ένα ματς που χρειάστηκε δύο παρατάσεις για να κριθεί.

Με ηγέτη τον Τζέιμς Χάρντεν, οι Κλίπερς έφυγαν με τη νίκη από το Ντάλας, επικρατώντας 133-127 των Μάβερικς σε ένα ματς που χρειάστηκε δύο παρατάσεις μετά το 114-114 της κανονικής διάρκειας στο πλαίσιο του NBA Cup.

Ο Χάρντεν ήταν ασταμάτητος πραγματοποιώντας εντυπωσιακό τρίπλ νταμπλ (41 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 11 ασίστ), ευστοχώντας σε 7/13 δίποντα, 6/12 τρίποντα και 9/11 βολές κι έτσι πέτυχε τη μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων και ριμπάουντ της φετινής του σεζόν. Σημαντική βοήθεια ήρθε από τον Ζούμπατς, ο οποίος έκανε δικό του νταμπλ νταμπλ με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μπόγκντανόβιτς πρόσθεσε 21 πόντους με 5/8 τρίποντα, ενισχύοντας την επιθετική ισχύ των Κλίπερς.

THE FIRST 40-PT TRIPLE DOUBLE IN CLIPPERS' HISTORY 🔥



James Harden masterclass‼️ pic.twitter.com/PWhZO9MfBZ November 15, 2025

Από την άλλη, οι Μάβερικς πάλεψαν σθεναρά με τον Ράσελ και τον Μάρσαλ να πετυχαίνουν από 28 πόντους ο καθένας, αλλά η ομάδα του Ντάλας δεν κατάφερε να σπάσει το αρνητικό σερί της, με αυτή να αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη ήττα και τη ρεβάνς στα επτά από τα τελευταία οκτώ παιχνίδια τους.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-34, 55-62, 86-93, 114-114 (κ.α.), 127-133 (2 παρ.)