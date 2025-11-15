Οι Ρόκετς διέλυσαν τους Μπλέιζερς (140-116) με το δίδυμο Ντουράντ–Σενγκούν να κάνει ό,τι θέλει, ενώ οι ασταμάτητοι Πίστονς συνέχισαν την φανταστική τους πορεία επικρατώντας με 114-105 των Σίξερς.

Η δράση στο NBA Cup συνεχίστηκε με παιχνίδια που προσέφεραν αν μη τι άλλο θεάμα. Το Χιούστον έστησε παράσταση επιθετικής κυριαρχίας απέναντι στους Μπλέιζερς, ενώ το Ντιτρόιτ συνέχισε την ασταμάτητη πορεία του κόντρα στους Σίξερς.

Ρόκετς – Μπλέιζερς 140-116

Οι Χιούστον Ρόκετς δεν άφησαν περιθώριο… παρερμηνειών, καθώς μετέτρεψαν το ματς με τους Μπλέιζερς σε παράσταση με πρωταγωνιστές τον Κέβιν Ντουράντ και τον Αλπερέν Σενγκούν. Το δίδυμο ήταν φωτιά από το πρώτο λεπτό, ανεβάζοντας συνεχώς τον ρυθμό σε σημείο που ο Πόρτλαντ δεν μπορούσε ούτε να ακολουθήσει ούτε να αντιδράσει.

Ο Ντουράντ έκλεισε τη βραδιά ως πρώτος σκόρερ με 30 πόντους και απόλυτη επιθετική ηρεμία στο παιχνίδι του, την ώρα που ο Σενγκούν παρέδωσε ένα σχεδόν triple-double (25 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ) επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της νέας εποχής του Χιούστον. Οι Ρόκετς άνοιξαν τη διαφορά νωρίς, δεν επέτρεψαν καμία επιστροφή και έφτασαν ως το τέλος κάνοντας άνετη διαχείριση στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Για τους Μπλέιζερς (6-6), ο Ντένι Άβντια ήταν ο μόνος που κράτησε την επίθεση όρθια με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όμως δεν μπορούσε να αλλάξει μόνος του τη ροή ενός αγώνα που είχε πάρει… μονόδρομη κατεύθυνση.

Τα δωδεκάλεπτα: 41-32, 69-60, 105-91, 140-116