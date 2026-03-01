O Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποφάσισαν να παρακολουθήσουν αγώνα WWE με τον εκφωνητή να παρακαλάει τον «Greek Freak» να πάει στους Νικς.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πλαίσιο της αναμέτρησης (01/03, 22:30) των Μπακς με τους Μπουλς στο Σικάγο... ξέκλεψε λίγο χρόνο για να παρακολουθήσει WWΕ μαζί με τον αδερφό του, Θανάση, στο Elimination Chamber.

Τα δύο αδέρφια το έζησαν με την ψυχή τους και μπήκαν εξαρχής σε ρυθμούς... WrestleMania! Μάλιστα, μαζί τους στο United Center είχαν και μια ειδικά σχεδιασμένη ζώνη WWE με το σήμα των «Ελαφιών» πάνω.

Ο σχολιαστής της αναμέτρησης και γνωστός φίλαθλος των Νικς, Μάικλ Κόουλ, ανακοίνωσε την παρουσία του «Greek Freak» στο γήπεδο και ενώ ακούστηκαν μερικές αποδοκιμασίες, εκείνος απάντησε πίσω με τον ίδιο τρόπο! Παράλληλα, ο εκφωνητής τον παρακολούσε να πάει στην ομάδα της καρδιάς του, τους Νικς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιάννη σε παρακαλώ έλα στους Νικς, σε παρακαλώ έλα στη Νέα Υόρκη, σε παρακαλώ έλα στο Madison Square Garden»!