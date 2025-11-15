Ο Στεφ Κάρι σαν το παλιό καλό κρασί δείχνει πως η κλάση και η εμπειρία ξεπερνούν ορισμένες φορές το νεανικό ταλέντο και την εκρηκτικότητα. Στη δεύτερή τους συνάντηση μέσα σε δύο ειικοσιτετράωρα, οι Γουόριος «πάτησαν» ξανά τους Σπερς επικρατώντας με 109-108.
Οι «πολεμιστές» έκαναν το 2-0 στο NBA Cup και ο Κάρι έδωσε άλλη μία παράσταση απέναντι στον εξωγήινο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Η προσωπική και.. άνιση μονομαχία Κάρι – Γουεμπανιάμα έκλεψε την παράσταση ξανά.
This photo of Steph Curry shooting a three over Victor Wembanyama is crazy. 🤯
(via @warriors, h/t @NBAdabad) pic.twitter.com/kZn7X9gUPg— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 15, 2025
Ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ ήταν πραγματικά ασταμάτητος: έβαλε 49 πόντους, με 9 τρίποντα και ήταν απόλυτα εύστοχος στις βολές (8/8), με τις τελευταίες δύο να «κλειδώνουν» το αποτέλεσμα. Με αυτό το μυθυκό ματς ο Κάρι, ισοφάρισε τον Μάικλ Τζόρνταν για τα περισσότερα παιχνίδια 40 πόντων από τη στιγμή που έκλεισαν τα 30 τους. Καθοριστικός και ο Μπάτλερ, που πρόσθεσε 21 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Stephen Curry ... HOW?!— Golden State Warriors (@warriors) November 15, 2025
📺 @NBAonPrime pic.twitter.com/hR5UQbSHJb
Για το Σαν Αντόνιο, ο Βικτόρ Γουεμπανιάμα έκανε ακόμη μία ολοκληρωμένη εμφάνιση με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Φοξ αποτέλεσε τη δεύτερη λύση στο σκοράρισμα με 24 πόντους, χωρίς όμως αυτό να αποτρέψει το αρνητικό αποτέλεσμα σε μία μονομαχία που έχει καταλήξει από τις πιο fun to watch στον «μαγικό» κόσμο του NBA.
Τα δωδεκάλεπτα: 20-18, 45-47, 79-77, 108-109
