Ο Ντοκ Ρίβερς αναφέρθηκε στο status του Γιάννη Αντετοκούνμπο και στη συνέχεια ρωτήθηκε για την επιστροφή του Greek Freak στη δράση.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν χάσει έδαφος στην κατάταξη και πλέον διεκδικούν την παρουσία τους στις θέσεις που οδηγούν στο Play-In της Ανατολής χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης τις τελευταίες εβδομάδες λόγω τραυματισμού.

Τα «Ελάφια» συνεχίζουν από την 11η θέση της Περιφέρειας με ρεκόρ 26-32 και ο Ντοκ Ρίβερς αναφέρθηκε στο status του Αντετοκούνμπο πριν από την αποψινή αναμέτρηση με τους Μπουλς στο Σικάγο (1/3, 22:30).

«Ο Γιάννης έκανε καλή προπόνηση χθες. Συνεχίζω να λέω ότι είναι κοντά. Απλώς δεν ξέρω πόσο σύντομα» εξήγησε ο προπονητής των Μπακς για τον Greek Freak, ο οποίος φέτος μετράει 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ σε 30 συμμετοχές με το Μιλγουόκι.