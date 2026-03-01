Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Ντοκ Ρίβερς απάντησε για την επιστροφή του
Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν χάσει έδαφος στην κατάταξη και πλέον διεκδικούν την παρουσία τους στις θέσεις που οδηγούν στο Play-In της Ανατολής χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης τις τελευταίες εβδομάδες λόγω τραυματισμού.
Τα «Ελάφια» συνεχίζουν από την 11η θέση της Περιφέρειας με ρεκόρ 26-32 και ο Ντοκ Ρίβερς αναφέρθηκε στο status του Αντετοκούνμπο πριν από την αποψινή αναμέτρηση με τους Μπουλς στο Σικάγο (1/3, 22:30).
«Ο Γιάννης έκανε καλή προπόνηση χθες. Συνεχίζω να λέω ότι είναι κοντά. Απλώς δεν ξέρω πόσο σύντομα» εξήγησε ο προπονητής των Μπακς για τον Greek Freak, ο οποίος φέτος μετράει 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ σε 30 συμμετοχές με το Μιλγουόκι.
Doc Rivers told reporters that Giannis Antetokounmpo got a good workout in yesterday and then regarding a return, Rivers added, "I keep saying it's close. I just don't know how soon." https://t.co/i9KUSV4RjS— Eric Nehm (@eric_nehm) March 1, 2026
