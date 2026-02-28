Οι Μπακς κατέρρευσαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και γνώρισαν βαριά ήττα με 127-98 από τους Νικς. Την ίδια ώρα, οι Γκρίζλις πέρασαν επιβλητικά από το Ντάλας, ενώ οι Σέλτικς διέλυσαν τους Νετς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να ακολουθήσουν τον φρενήρη ρυθμό των Νικς και γνώρισαν βαριά εντός έδρας ήττα με 98-127, σε ένα ματς που ουσιαστικά κρίθηκε από νωρίς.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης επέβαλε τον ρυθμό της από το πρώτο δωδεκάλεπτο (38-30), με τον Τζέιλεν Μπράνσον να πραγματοποιεί εντυπωσιακό πρώτο 12λεπτο, πετυχαίνοντας 22 πόντους με 9/10 σουτ, στην πιο παραγωγική περίοδο παίκτη των Νικς τη φετινή σεζόν. Το σερί 8-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου εκτόξευσε τη διαφορά στους 16 πόντους, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια στο +20 (57-77), σουτάροντας με 60%. Οι Μπακς προσπάθησαν να αντιδράσουν στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μειώνοντας προσωρινά στους 15, όμως οι Νικς πάτησαν ξανά το… γκάζι, έφτασαν τους 100 πόντους πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και άνοιξαν τη διαφορά μέχρι και το +32 στην τέταρτη.

Το Μιλγουόκι πλήρωσε τα 16 λάθη του, από τα οποία οι Νικς πήραν 19 πόντους, ενώ αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έχασε το 14ο συνεχόμενο παιχνίδι του, αν και έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Ο Μπράνσον ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τους Νικς να σουτάρουν 21/42 τρίποντα. Για τα «Ελάφια» ξεχώρισε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 11 πόντους και 10 ασίστ, σε ένα βράδυ που έριξε το ρεκόρ των Μπακς στο 26-32.

Μάβερικς – Γκρίζλις 105-124

Οι Γκρίζλις έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τους με εμφατικό τρόπο, περνώντας από το Ντάλας με 105-124 απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, σε ένα ματς που είχαν τον έλεγχο από το πρώτο λεπτό.

Πρωταγωνιστής για τους Γκρίζλις ήταν ο Καμ Σπένσερ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε 25 πόντους, με τον Σκότι Πίπεν Τζούνιορ να προσθέτει 15 και τους Τζέιλεν Γουέλς και Τζι Τζι Τζάκσον από 12. Όλα αυτά, με το Μέμφις να παρατάσσεται ξανά χωρίς τον Τζα Μοράντ, ο οποίος έχασε το 16ο συνεχόμενο παιχνίδι του. Για τους Μάβερικς, που μετρούν πλέον επτά σερί εντός έδρας ήττες, ο Μπράντον Γουίλιαμς είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους Γκάφορντ, Πάουελ και Κρίστι να δίνουν λύσεις χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρισμα.

Σέλτικς – Νετς 148-111

Οι Σέλτικς έστειλαν ηχηρό μήνυμα με μια από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις τους στη σεζόν, διαλύοντας τους Νετς με 148-111 και μετατρέποντας το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο από το δεύτερο δωδεκάλεπτο και μετά.

Οι «Κέλτες» σούταραν με απίθανα ποσοστά (66,7% συνολικά, 22 τρίποντα), πήραν 77 πόντους από τον πάγκο και έφτασαν μέχρι και το +41 στην τέταρτη περίοδο. Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο απόλυτος ηγέτης με 28 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Νίκολα Βούτσεβιτς, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ.

Για τους Νετς, που έπεσαν στο 15-44 και γνώρισαν την έβδομη σερί ήττα τους, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 18 πόντους, σε ένα βράδυ όπου η διαφορά δυναμικότητας φάνηκε ξεκάθαρα.