Οι Λέικερς επέστρεψαν στις νίκες επικρατώντας άνετα των Πέλικανς (118-104). Την ίδια ώρα, οι Μάτζικ λύγισαν τους Νετς (105-98) με ανατροπή, ενώ οι Νικς με 140 πόντους κόντρα στους Χιτ (140-132) έδωσαν τη δική τους παράσταση.

Οι Λέικερς έμοιαζαν αποφασισμένοι να… ξεπλύνουν την εικόνα τους μετά τη βαριά ήττα από τους Θάντερ και το έκαναν με τον πιο πειστικό τρόπο απέναντι στους Πέλικανς. Από τα πρώτα λεπτά πάτησαν το γκάζι, επέβαλαν ρυθμό, έτρεξαν το γήπεδο και δεν άφησαν σε κανένα σημείο περιθώρια αμφισβήτησης επικρατώντας με118-104.

Με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο μαέστος με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 14 ασίστ και τον Όστιν Ριβς να αναλαμβάνει τον ρόλο του εκτελεστή με 31 πόντους, οι Λέικερς έκαναν το 2-0 στον όμιλο του NBA Cup και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 9-4. Σταθερά επιβλητικός και ο ΝτεΆντρε Έιτον που κυριάρχησε στη ρακέτα (20 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 10/11 σουτ).

Για τη Νέα Ορλεάνη, η μοναδική μεγάλη απειλή ήταν ο τρομερός Τρέι Μέρφι (35 πόντοι), την ώρα που οι Πέλικανς υποχώρησαν στο απογοητευτικό 2-10 και συνέχισαν χωρίς τον Ζάιον Γουίλιαμσον.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-35, 52-65, 77-98, 104-118

Μάτζικ – Νετς 105-98

Οι Μάτζικ χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν ρυθμό αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν στροφές και πήραν μια σημαντική νίκη που τους έφερε στο 2-0 του NBA Cup και στο 7-6 στη regular season.

Ο Φραντζ Βάγκνερ ήταν καθοριστικός με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από πλευράς Νετς ξεχώρισε ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 24-11-7.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-36, 54-58, 79-82, 105-98

Νικς – Χιτ 140-132

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς έριξαν… 140 πόντους στους Χιτ, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να κυριαρχεί απόλυτα στη ρακέτα: 39 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε μια εμφάνιση που θύμισε prime-day center.

Για το Μαϊάμι, ο Νόρμαν Πάουελ πάλεψε μόνος του με 38 πόντους, αλλά δεν αρκούσε απέναντι στο firepower της Νέας Υόρκης.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-35, 78-68, 110-104, 140-132