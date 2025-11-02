Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι ένας «εξωγήινος» που ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα του NBA. Από τον φόβο του ζητήματος υγείας, ως τα ταξίδια σε Κίνα και NASA η εκρηκτική του επιστροφή στο παρκέ μαγνητίζει τα βλέμματα και τον βάζει στη συζήτηση για το βραβείο του MVP.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα φαινόταν πως προοριζόταν για κάτι μεγάλο, όμως όσα ενδιαφέροντα έκανε το φετινό καλοκαίρι τον έχουν εκτοξεύσει σε επίπεδο που κανείς δεν είχε προβλέψει. Μετά τον περσινό του αποκλεισμό λόγω θρόμβωσης στο αίμα, μια στιγμή που θα μπορούσε να φρενάρει την εξέλιξή του, ο «Γουέμπι» γύρισε αποφασισμένος να επανασυνδεθεί με το σώμα και το μυαλό του με αποτελέσματα που βγάζουν... μάτια.

Η εσωτερική αναζήτηση

Η μετάβαση ξεκίνησε με την απόφαση να αποσυρθεί από το EuroBasket 2025 για να αφοσιωθεί πλήρως στην προετοιμασία του. Ο Γουεμπανιάμα ακολούθησε ένα πρωτόγνωρο, «βίαιο» όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος και ανορθόδοξο πρόγραμμα εκγύμνασης. Οι προπονητές του μιλούν για ακραίες αμυντικές ασκήσεις, σχεδιασμένες για να τον βοηθήσουν να «ξαναχτίσει τη σύνδεση με το σώμα του».

Η πειθαρχία του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο γυμναστήριο. Πέρασε μέρες στο περίφημο Shaolin Temple της Κίνας, όπου εξασκήθηκε στο kung fu και στον Chan διαλογισμό, δουλεύοντας όχι μόνο τη φυσική του αντοχή αλλά και τη νοητική του συγκέντρωση. Στην επιστροφή του στο Τέξας, επισκέφτηκε τη NASA και την αστροναύτη Peggy Whitson, τη γυναίκα με τις περισσότερες ημέρες στο διάστημα, για να μάθει πώς να «διαχειρίζεται το άγνωστο». Ήταν ένα καλοκαίρι που περισσότερο θύμιζε ταξίδι αυτογνωσίας παρά απλή προπόνηση. Και το αποτέλεσμα φαίνεται ξεκάθαρα στο παρκέ.

Το φετινό «καυτό» ξεκίνημα

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ξεκίνησαν τη σεζόν με 5 νίκες σε 5 αγώνες, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία τους. Κάθε φορά που ο Γουεμπανιάμα πατάει στο παρκέ, φλερτάρει όχι μόνο με τους νόμους του παιχνιδιού, αλλά και της φύσης. Σε αυτά τα πέντε ματς έχει μέσο όρο 30,2 πόντους, 14,6 ριμπάουντ, 4,8 τάπες, 3,4 ασίστ και 56,3% ευστοχία.

Είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που έχει σημειώσει τουλάχιστον 150 πόντους, 70 ριμπάουντ, 20 τάπες και 5 τρίποντα στα πέντε πρώτα παιχνίδια μιας σεζόν. Όμως, ίσως η πιο εντυπωσιακή στατιστική να είναι άλλη. Μετά από 121 αγώνες στο NBA, ο Γάλλος «εξωγήινος» έχει περισσότερους πόντους από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, περισσότερα ριμπάουντ από τον Kαρλ Μαλόουν, περισσότερες τάπες από τον Χακίμ Ολάζουον και περισσότερα τρίποντα από τον Στεφ Κάρι στο ίδιο χρονικό σημείο της καριέρας τους.

Οι φήμες λένε πως ο «Γουέμπι», μάλιστα, έχει πλέον ψηλώσει κι άλλο και ίσως να αγγίζει πλέον τα 2,29 μ.. Το επόμενο ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να κερδίσει το βραβείο του MVP, αλλά πότε. Ο τίτλος του Defensive Player of the Year μοιάζει σχεδόν δεδομένος, εφόσον μείνει υγιής. Αφού τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Ρούντι Γκομπέρ στη rookie χρονιά του, και έχασε το περσινό βραβείο λόγω τραυματισμού, φέτος δείχνει έτοιμος να τα πάρει όλα: MVP, DPOY και ίσως ακόμη και Most Improved Player.

Η μελλοντική οικονομική εκτόξευση

Το παράδοξο είναι ότι ο Γουεμπανιάμα κερδίζει μόλις 13,3 εκατομμύρια δολάρια, λιγότερα δηλαδή από 137 άλλους παίκτες στο NBA. Ωστόσο, αυτό θα αλλάξει δραματικά το καλοκαίρι. Τότε θα μπορέσει να υπογράψει το πρώτο του supermax συμβόλαιο. Πέντε χρόνια, αξίας έως 271 εκατομμυρίων δολαρίων, που μπορεί να φτάσει τα 326 εκατομμύρια αν κερδίσει το MVP ή το DPOY ή συμπεριληφθεί σε All-NBA Team.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό; Αν μετά από τέσσερα χρόνια επιλέξει να αποχωρήσει και να υπογράψει νέο supermax, θα φτάσει τα 513 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια ετησίως.