Οι Σπερς επικράτησαν με 107-101 των Χιτ και συνέχισαν το αήττητο σερί τους.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς υποδέχθηκαν τους Μαϊάμι Χιτ και κατάφεραν να σημειώσουν την εντός έδρας νίκη με 107-101. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα από το Τέξας παρέμεινε μακριά από την ήττα για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες φάνηκαν να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση η μία από την άλλη, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 59-58 υπέρ τους. Στην τρίτη περίοδο οι Σπερς φάνηκαν να αποκτούν απόσταση ασφαλείας (87-72) και στο τελευταίο δωδεκάλεπτο μπόρεσαν να φτάσουν στη νίκη.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν για μία ακόμη φορά εντυπωσιακός, έχοντας σημειώσει 27 πόντους με 18 ριμπάουντ. Στους 21 πόντους ακολούθησε ο Στέφον Καστλ, 17 είχε ο Ντέβιν Βασέλ, 13 ο Ντίλαν Χάρπερ, 11 ο Κέλντον Τζόνσον ενώ με 10 τελείωσε ο Χάρισον Μπαρνς.

Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπαμ Αντεμπάγιο των 31 πόντων με 10 ριμπάουντ, 24 πόντους είχε ο Άντριου Γουίγκινς, 18 είχε ο Σιμόν Φοντέκιο ενώ με 11 τελείωσε ο Ντάβιον Μίτσελ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-31, 59-58, 87-72, 107-101