Ο καλύτερος παίκτης της Ανατολής αναδείχθηκε με το... καλημέρα σας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την πρώτη εβδομάδα αγωνιστικής δράσης στο NBA. Ποιος διακρίθηκε στη Δύση;

Ιδανική εκκίνηση για τη σεζόν 2025-26 είχαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά, αφού αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι παίκτες της πρώτης εβδομάδας στις δύο περιφέρειες του NBA θέτοντας από νωρίς πολύ ψηλά τον πήχη.

NBA Players of the Week for Week 1.



West: Victor Wembanyama (@spurs)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/fZc7ZHTvGD — NBA (@NBA) October 27, 2025

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς κατέκτησε το βραβείο στην Ανατολή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση από το ξεκίνημα της χρονιάς. Στα τρία πρώτα παιχνίδια απέναντι σε Γουίζαρντς, Ράπτορς και Κάβαλιερς, ο «Greek Freak» ήταν κυριαρχικός, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας: 69% στα δίποντα, 67% στα τρίποντα και 63% από τη γραμμή των βολών.

Την ίδια στιγμή, στη Δύση, ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά συνέχισε να αποδεικνύει γιατί θεωρείται... εξωγήινος. Οδήγησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Μάβερικς, Πέλικανς και Νετς, έχοντας τρομακτικούς μέσους όρους: 33.3 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 6 κοψίματα ανά παιχνίδι. Ο νεαρός Γάλλος σούταρε με 61% στα δίποντα, 36% από τα 7.25 και 73% στις βολές.