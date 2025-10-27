NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην κορυφή της Ανατολής
Ιδανική εκκίνηση για τη σεζόν 2025-26 είχαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά, αφού αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι παίκτες της πρώτης εβδομάδας στις δύο περιφέρειες του NBA θέτοντας από νωρίς πολύ ψηλά τον πήχη.
NBA Players of the Week for Week 1.— NBA (@NBA) October 27, 2025
West: Victor Wembanyama (@spurs)
East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/fZc7ZHTvGD
Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς κατέκτησε το βραβείο στην Ανατολή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση από το ξεκίνημα της χρονιάς. Στα τρία πρώτα παιχνίδια απέναντι σε Γουίζαρντς, Ράπτορς και Κάβαλιερς, ο «Greek Freak» ήταν κυριαρχικός, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας: 69% στα δίποντα, 67% στα τρίποντα και 63% από τη γραμμή των βολών.
Την ίδια στιγμή, στη Δύση, ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά συνέχισε να αποδεικνύει γιατί θεωρείται... εξωγήινος. Οδήγησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Μάβερικς, Πέλικανς και Νετς, έχοντας τρομακτικούς μέσους όρους: 33.3 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 6 κοψίματα ανά παιχνίδι. Ο νεαρός Γάλλος σούταρε με 61% στα δίποντα, 36% από τα 7.25 και 73% στις βολές.
