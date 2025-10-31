Η σεζόν άρχισε με ρεκόρ για τους Σαν Αντόνιος Σπερς και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να εντυπωσιάζει.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχουν καταφέρει να αρχίσουν τη σεζόν του 2025-26 με αρκετά εντυπωσιακό τρόπο.

Η ομάδα από το Τέξας έχοντας επικρατήσει και τον Μαϊάμι Χιτ με 107-101 μπόρεσαν να φτάσουν στο 5-0 και είναι η μία από τις τέσσερις συνολικά ομάδες που σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της αγωνιστικής περιόδου είναι αήττητες.

Αυτό μάλιστα αποτελεί μία ιστορική επίδοση για τους Σπερς καθώς στο παρελθόν έχουν καταφέρει να αρχίσουν με τέσσερις συνεχόμενες νίκες της σεζόν, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά όπου σπάνε το... φράγμα των πέντε!

Ηγέτης μέχρι στιγμής για το Σαν Αντόνιο είναι φυσικά ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Γάλλος ψηλός στο παιχνίδι με τους Χιτ μπόρεσε να σημειώσει 27 πόντους με 18 ριμπάουντ, δείχνοντας για μία ακόμη φορά τη φόρμα στην οποία βρίσκεται.

Έχοντας επιστρέψει στα παρκέ μετά το πρόβλημα φλεβικής θρόμβωσης που τέθηκε αντιμέτωπος, ο 21χρονος αθλητής στα πρώτα πέντε παιχνίδια της σεζόν μετράει κατά μέσο όρο από 30,2 πόντους με 14,6 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 33,8 λεπτά εντός παρκέ.