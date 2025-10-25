NBA: Τα αποτελέσματα της ημέρας στο Gazzetta
Δείτε τα αποτελέσματα της ημέρας (25/10) στο NBA.
Οι αναμετρήσεις του NBA:
- Ράπτορς - Μπακς 116-122
- Μάτζικ - Χοκς 107-111
- Νετς - Καβαλίερς 124-131
- Νικς - Σέλτικς 105-95
- Γκρίζλις - Χιτ 114-146
- Πέλικανς - Σπερς 116-120
- Ρόκετς - Πίστονς 111-115
- Μάβερικς - Γουίζαρντς 107-117
- Κινγκς - Τζαζ 105-104
- Λέικερς - Τίμπεργουλβς 128-110
- Μπλέιζερς - Γουόριορς 139-119
- Κλίπερς - Σανς 129-102
@Photo credits: NBA/Getty Images
