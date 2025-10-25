Οι Χιτ πήραν το μεγάλο «διπλό» επί των Γκρίζλις. Εκτός έδρας νίκες επίσης για τους Σπερς και τους Πίστονς.

Οι Μαϊάμι Χιτ πέρασαν με εντυπωσιακό τρόπο από την έδρα των Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας επικρατήσει με 146-114!

Ήδη στο τέλος της πρώτης περιόδου το σκορ ήταν στο 44-25, ενώ οι Χιτ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας φτάσει στο 86-47. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχαν φτάσει στο 114-76 και πανηγύρισαν έτσι μία άνετη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μπαμ Αντεμπάγιο που έφτασε τους 24 πόντους. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ με 19 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-44, 47-86, 76-114, 114-146

Πέλικανς - Σπερς 116-120: Ο Γουεμπανιάμα λύγισε τον Γουίλιαμσον

Σε μεγάλο ντέρμπι εξελίχθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στους Πέλικανς και τους Σπερς, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στην παράταση. Εκεί οι παίκτες του Σαν Αντόνιο επικράτησαν με 120-116, μέσα στη Νέα Ορλεάνη.

Από την αρχή της αναμέτρησης, όλα έδειχναν πως θα βλέπαμε ένα ντέρμπι, με τις δύο πλευρές να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 58-57. Στη συνέχεια καμία από τις δύο ομάδες δεν άνοιξε τη διαφορά και ο Γουίλιαμσον με εύστοχη βολή έκανε το 107-107, που έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί οι Σπερς πήραν το προβάδισμα και λύγισαν τους Πέλικανς.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 29 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Ζάιον Γουίλιαμσον με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-30, 58-57, 80-82, 107-107, 116-120

Ρόκετς - Πίστονς 111-115: Άντεξαν τους 37 πόντους του Ντουράντ

Οι Χιούστον Ρόκετς υποδέχθηκαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς, σε ένα παιχνίδι όπου οι φιλοξενούμενοι πήραν την εκτός έδρας νίκη με 115-111.

Οι διαφορές στην αρχή του αγώνα ήταν μικρές, με τους Ρόκετς να μπαίνουν στη δεύτερη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 33-32. Εκεί ωστόσο οι Πίστονς ανέβασαν ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια με το 63-56. Στο δεύτερο μισό η διαφορά έγινε ξανά μικρή και τελικά η ομάδα από το Ντιτρόιτ πανηγύρισε τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ενώ από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο τρομερός Κέβιν Ντουράντ που έφτασε τους 37 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-32, 56-63, 86-87, 111-115