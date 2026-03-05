ΝΒΑ: Διπλός και... οδοστρωτήρας Γιάννης στο TOP 10 (vid)
Μπορεί οι Μπακς να μην κατάφεραν να επικρατήσουν των Χοκς, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις. Και φυσικά δεν γινόταν να λείπει από το TOP 10.
Ο Έλληνας σταρ βρίσκεται δύο φορές στο TOP 10 για τις απίθανες πτήσεις του κόντρα στα γεράκια που δυσκολεύτηκαν να τον σταματήσουν. Ο dunker Γιάννης μοίρασε θέαμα ξανά.
Στην κορυφή βρίσκεται ο Μπράουν και η καρφωματάρα του στην ήττα των Σέλτικς από τους Χόρνετς. Κουβαλά από την αρχή της σεζόν τη Βοστώνη.
