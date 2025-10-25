Οι Νικς επικράτησαν των Σέλτικς, οι Μπλέιζερς επιβλήθηκαν των Γουόριορς ενώ οι Λέικερς νίκησαν τους Τίμπεργουλβς. Άνετοι οι Κλίπερς. Clutch Σαμπόνις για τους Κινγκς.

Οι Νιου Γιορκ Νικς υποδέχθηκαν τους Μπόστον Σέλτικς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 105-95, σε ένα από τα λίγα παιχνίδια της ημέρας (25/10) όπου νίκησαν οι γηπεδούχοι.

Οι Σέλτικς μπορεί να είχαν το προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου με 30-22, ωστόσο οι Νικς ανέβασαν ρυθμό και τελείωσαν το ημίχρονο έχοντας φτάσει στο 64-44. Στη συνέχεια διατήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Μπράνσον που τελείωσε με 31 πόντους ενώ ξεχώρισε επίσης ο Καρλ Άντονι Τάουνς των 26 πόντων και 13 ριμπάουντ. Από τους ηττημένους, στους 23 πόντους έφτασε ο Τζέιλεν Μπράουν.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-30, 64-44, 82-65, 105-95

Μπλέιζερς - Γουόριορς 139-119

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς φιλοξένησαν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και μπόρεσαν να πάρουν μία μεγάλη νίκη με 139-119.

Στο τέλος της πρώτης περιόδου το σκορ ήταν στο 28-28, ωστόσο οι γηπεδούχοι αύξησαν την απόσταση και τελείωσαν το δεύτερο δωδεκάλεπτο με 69-56. Στο τέλος της τρίτης περιόδου έφτασαν στο 103-91 και πανηγύρισαν τελικά τη νίκη.

Ο Ντένι Άβντια ξεχώρισε για τους νικητές με 26 πόντους ενώ για τους ηττημένους, ο Στέφεν Κάρι έφτασε τους 35 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-28, 69-56, 103-91, 139-119

Λέικερς - Τίμπεργουλβς 128-110: Νέα... μαγική εμφάνιση του Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς έλαμψε για μία ακόμη φορά και οι Λος Άντζελες Λέικερς πανηγύρισαν την εντός έδρας νίκη επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 128-110.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου με 40-36, αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το 68-63 υπέρ τους. Στο τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου έκαναν το 108-94 και στη συνέχεια παρέμειναν μπροστά μέχρι και τη λήξη.

Μεγάλος MVP της αναμέτρησης φυσικά ο Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος τελείωσε με 49 πόντους ενώ είχε επίσης από 11 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς των 31 πόντων.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-40, 68-63, 108-94, 128-110

Κλίπερς - Σανς 129-102

Άνετο βράδυ για τους Λος Άντζελες Κλίπερς οι οποίοι υποδέχθηκαν τους Φοίνιξ Σανς και πήραν τη νίκη με 129-102.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους αναδείχθηκε ο Τζέιμς Χάρντεν με 30 πόντους, ενώ από την άλλη ξεχώρισε ο Ντίλον Μπρουκς με 21.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-33, 72-56, 106-77, 129-102

Κινγκς - Τζαζ 105-104: Πήραν το ντέρμπι με clutch Σαμπόνις.

Σε ντέρμπι εξελίχθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στους Σακραμέντο Κινγκς και τους Γιούτα Τζαζ, με τους «Βασιλιάδες» να παίρνουν τη νίκη με 105-104.

Ο Μάρκανεν στα 28 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη είχε κάνει από τις βολές του 104-103, ωστόσο ο Σαμπόνις με λέι απ στα 6", μπόρεσε να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Ζακ ΛαΒίν ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 31 πόντους ενώ από τους ηττημένους, πρώτος στην αντίστοιχη λίστα ήταν ο Λάουρι Μάρκανεν με 33.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-24, 49-46, 78-76, 105-104