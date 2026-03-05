Δείτε την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα από τους Χοκς.

Το play in της Ανατολής απομακρύνεται για τους Μπακς που πρέπει να συνέλθουν άμεσα. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο λύγισε στο Μιλγουόκι και από τους Χοκς. Ηττήθηκε με 131-113 και έτσι έπεσε στο 26-34 όντας στην 11η θέση της περιφέρειας.

Ο Έλληνας σταρ προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα του, όμως δεν γινόταν να την σώσει. Τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 10/15 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Μάλιστα έδειξε και τον εκνευρισμό του πετώντας τη μπάλα στη μπασκέτα, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή από τους διαιτητές του ματς.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του