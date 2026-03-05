Αντετοκούνμπο: «Σκέφτομαι μερικές φορές ότι είμαι μηχανή, αλλά είμαι άνθρωπος και θα κάνω λάθη»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά την ήττα των Μπακς και τόνισε πως θέλει να επιστρέψει στην φόρμα του, ενώ στάθηκε και στην τεχνική ποινή.

Το play in της Ανατολής απομακρύνεται για τους Μπακς που πρέπει να συνέλθουν άμεσα. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο λύγισε στο Μιλγουόκι και από τους Χοκς. Ηττήθηκε με 131-113 και έτσι έπεσε στο 26-34 όντας στην 11η θέση της περιφέρειας.

Ο Έλληνας σταρ προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα του, όμως δεν γινόταν να την σώσει. Τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 10/15 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Μετά το τέλος του ματς αναφέρθηκε και στο διάστημα της απουσίας του, ενώ στάθηκε και στην τεχνική ποινή του.

Αρχικά τόνισε: «Η ομάδα μας έχει ταλέντο, έχουμε παίκτες που μπορούν να βάλουν την μπάλα στο παρκέ και στο καλάθι. Στο τέλος της ημέρας είναι το πνεύμα, για ποιον λόγο παίζεις. Να αποφασίσουμε. Σήμερα παίζαμε με την Ατλάντα, που είναι από πάνω ματς και αυτά τα παιχνίδια μετράνε για δύο. Όταν παίζεις για κάτι βρίσκεις τον τρόπο να απαντήσεις. Νιώθω ότι μερικές φορές δεν το κάνουμε αυτό και σκεφτόμαστε ότι κάποιος θα το κάνει μόνος του. Πρέπει να πηγαίνουμε κατοχή με την κατοχή. Έχουμε 21 ματς, έχουμε το επόμενο κόντρα στη Γιούτα, πρέπει να κερδίσουμε.

Προστατεύσαμε το τρίποντο στο πρώτο μέρος και μετά μπόρεσαν να μπουν στο ζωγραφιστό, να βρουν ανοιχτά σουτ. Να δουλέψουμε στα ριμπάουντ. Νιώθω ότι όσο περισσότερο μπορούμε να σταματήσουμε τις έξτρα επιθέσεις των αντιπάλων, τόσο καλύτερη θα είναι η άμυνά μας.

Μερικές φορές παίζουμε καλή επίθεση. Πρέπει να παίζουμε καλή άμυνα. Αν μία ομάδα σκοράρει 130 πόντους οι πιθανότητες να κερδίσεις είναι μικρές. Κάποιες φορές είμαι σκληρός με τον εαυτό μου και προσπαθώ πάντα να είμαι τέλειος, το οποίο δεν έκανα ποτέ στην καριέρα μου. Επέστρεψα μετά από πέντε εβδομάδες. Αγωνίστηκα σε 32 παιχνίδια. Πρέπει να βρω την μπασκετική μου φόρμα.

Όταν η άλλη ομάδα τρέχει σερί, πρέπει να μπορώ να μπω στο ζωγραφιστό, να πάρω ριμπάουντ. Να είμαι σε υψηλά στάνταρ. Πρέπει να είμαι ρεαλιστικός με τον εαυτό μου. Είμαι άνθρωπος δεν είμαι μηχανή.

Σκέφτομαι μερικές φορές ότι είμαι μηχανή, αλλά είμαι άνθρωπος θα κάνω λάθη, θα χρειαστώ χρόνο να βρω τη φόρμα μου, θα κάνω λάθη. Όσο νιώθω πιο άνετα, θα είμαι πιο επιδραστικός και θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου».

Για την τεχνική ποινή ανέφερε: «Ήμουν λίγο απογοητευμένος. Όταν κυνηγάς 11-12 πόντους πρέπει να παίζεις πιο έξυπνα, να προσπαθείς να πάρεις το καλύτερο δυνατό σουτ. Απαιτείται να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Ήμουν απογοητευμένος, ένιωθα ότι δεν το κάναμε αυτό»