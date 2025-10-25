Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη, έχοντας επικρατήσει τον Τορόντο Ράπτορς με 122-116. Double double από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους στη σεζόν οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι βρέθηκαν στο Τορόντο και κατάφεραν να πάρουν το «διπλό» επί των Ράπτορς με 122-116.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει ένα ακόμη double double με 31 πόντους και 20 ριμπάουντ ενώ έφτασε τις 7 ασίστ.

Ράπτορς - Μπακς: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες άρχισαν με παρόμοιο ρυθμό την αναμέτρηση, με τη διαφορά να έχει αρχικά μικρές διαστάσεις. Στα μισά της πρώτης περιόδου, οι Ράπτορς ήταν μπροστά με 13-10, ωστόσο οι Μπακς μπόρεσαν να ανεβάσουν ρυθμό και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο στο 27-19.

Παρά το προβάδισμα, οι γηπεδούχοι κράτησαν τη συνοχή τους και επέστρεψαν γρήγορα στη διεκδίκηση του αγώνα. Στα 6:52 λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου βρίσκονταν μπροστά με 37-35 ενώ πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το 54-52 υπέρ τους.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, το παιχνίδι απέκτησε χαρακτήρα ντέρμπι, με τις δύο πλευρές να κινούνται ξανά σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Ενδεικτικό του ρυθμού που είχε αποκτήσει το ματς, είναι το γεγονός ότι οι ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο με το σκορ στο 86-86.

Εκεί οι Μπακς μπόρεσαν να αποκτήσουν το πάνω χέρι και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι και τη λήξη της αναμέτρησης, πανηγύρισαν τη νίκη με 122-116.

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Greek Freak πραγματοποίησε μία ακόμη τρομερή εμφάνιση. Στα 37:36 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, κατάφερε να σημειώσει 31 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές. Παράλληλα μάζεψε 20 ριμπάουντ ενώ πήρε 7 ασίστ και έκανε 1 μπλοκ.

Από τους Μπακς ξεχώρισε επίσης ο Κόουλ Άντονι των 23 πόντων, 20 είχε ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, 13 ο Ράιαν Ρόλινς και 11 ο Μπόμπι Πόρτις.

Πρώτος σκόρερ για τους Τορόντο Ράπτορς βγήκε ο Μπράντον Ίνγκραμ με 29 πόντους, στους 20 έφτασε ο Αρ Τζέι Μπάρετ, 19 είχε ο Ιμάνουελ Κουίκλι και 17 ο Σκότι Μπαρνς.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-27, 54-55, 86-86, 116-122



