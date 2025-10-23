Ολυμπιακός: Τα συμβόλαια του Ντινγουίντι στο NBA και πόσα λεφτά έχει βγάλει

Σπένσερ Ντινγοιυίντι
Ο Ολυμπιακός θέλει τον Σπένσερ Ντινγουίντι και το Gazzetta σας παρουσιάζει όλα τα συμβόλαια του χαρισματικού γκαρντ στο NBA και τις συνολικές απολαβές του.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πυροδοτήσει τη βόμβα της απόκτησης του Σπένσερ Ντινγουίντι, ταράζοντας τα νερά στη γηραιά ήπειρο ως μεταγραφή ελίτ επιπέδου.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν από τους πιο χαρισματικούς scoring guards της άλλης πλευράς του Ατλαντικού και να τον δει να φοράει τα «ερυθρόλευκα». Ο 32χρονος γκαρντ ύψους 1.96μ. μετρά 11 χρόνια παρουσίας στο NBA κι έγινε draft το 2014 στο νούμερο 38 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Ντινγουίντι έχοντας αλλάξει 6 ομάδες στην καριέρα του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει δει τον λογαριασμό του να γεμίζει από τις απολαβές του. Συνολικά ο Αμερικανός γκαρντ έχει αποδοχές όλα αυτά τα χρόνια ύψους 90.041.628 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ακριβότερο συμβόλαιο το υπέγραψε τη σεζόν 2022-23, όταν από τους Μάβερικς βρέθηκε στους Νετς για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Συμβόλαια Σπένσερ Ντινγουίντι στο NBA

ΣεζόνΟμάδαΜισθός ($)
2024–25Ντάλας Μάβερικς$3,303,771
2023–24Λος Άντζελες Λέικερς$1,554,654
2023–24Τορόντο Ράπτορς$18,857,143
2022–23Μπρούκλιν Νετς$19,500,000
2021–22Ντάλας Μάβερικς$19,314,284
2020–21Μπρούκλιν Νετς$11,454,048
2019–20Μπρούκλιν Νετς$10,605,600
2018–19Μπρούκλιν Νετς$1,656,092
2017–18Μπρούκλιν Νετς$1,524,305
2016–17Μπρούκλιν Νετς$726,672
2015–16Ντιτρόιτ Πίστονς$845,059
2014–15Ντιτρόιτ Πίστονς$700,000
Σύνολο καριέρας$90,041,628
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

