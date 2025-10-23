Ο Ολυμπιακός θέλει τον Σπένσερ Ντινγουίντι και το Gazzetta σας παρουσιάζει όλα τα συμβόλαια του χαρισματικού γκαρντ στο NBA και τις συνολικές απολαβές του.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πυροδοτήσει τη βόμβα της απόκτησης του Σπένσερ Ντινγουίντι, ταράζοντας τα νερά στη γηραιά ήπειρο ως μεταγραφή ελίτ επιπέδου.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν από τους πιο χαρισματικούς scoring guards της άλλης πλευράς του Ατλαντικού και να τον δει να φοράει τα «ερυθρόλευκα». Ο 32χρονος γκαρντ ύψους 1.96μ. μετρά 11 χρόνια παρουσίας στο NBA κι έγινε draft το 2014 στο νούμερο 38 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Ντινγουίντι έχοντας αλλάξει 6 ομάδες στην καριέρα του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει δει τον λογαριασμό του να γεμίζει από τις απολαβές του. Συνολικά ο Αμερικανός γκαρντ έχει αποδοχές όλα αυτά τα χρόνια ύψους 90.041.628 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ακριβότερο συμβόλαιο το υπέγραψε τη σεζόν 2022-23, όταν από τους Μάβερικς βρέθηκε στους Νετς για δεύτερη φορά στην καριέρα του.