Ο Ολυμπιακός πάει να κάνει κίνηση που θα δημιουργήσει «κρότο» στην Ευρώπη, με τους Ερυθρόλευκους να προσπαθούν να κάνουν δικό τους τον Σπένσερ Ντινγουίντι!

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι φαίνεται πως είναι ο «εκλεκτός» του Ολυμπιακού για την περιφερειακή του γραμμή, με τους ανθρώπους της ΚΑΕ να κάνουν προσπάθεια να πείσουν τον Αμερικανό γκαρντ να πάρει την απόφαση και να ετοιμάσει βαλίτσες για Ελλάδα.

Μετά το ναυάγιο με την υπόθεση του Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος ζήτησε εγγυημένο χρόνο συμμετοχής, ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε της ενέργειες και στράφηκε με όλες του τις δυνάμεις στην περίπτωση του Σπένσερ Ντινγουίντι, για τον οποίο οι Πειραιώτες κάνουν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να τον ντύσουν στα ερυθρόλευκα.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει all in προκειμένου να αποσπάσει την υπογραφή του παίκτη, με την υπόθεση, είτε θετικά, είτε αρνητικά, να αναμένεται να τελειώσει σύντομα.

Πρόκειται για ένα ψηλό γκαρντ (1.96) που παίζει και στο «1» και στο «2». Στα 32 του χρόνια έχει παίξει για πάνω από μια 10ετία στην λίγκα του NBA, με τις απολαβές του να υπολογίζονται λίγο κάτω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι μετρά 11 χρόνια παρουσίας στο NBA, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς. Η κορυφαία του σεζόν ήρθε το 2019-20, όταν με τους Νετς είχε 20,6 πόντους και 6,8 ασίστ κατά μέσο όρο.