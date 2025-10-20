Ο Σαμπάζ Νέιπιερ, απ’ ό,τι φαίνεται, κρεμάει τη φανέλα του και αρχίζει μια νέα καριέρα ως προπονητής στους Γουάσιγκτον Ουίζαρντς.

Ο Νέιπιερ, μετά από τρεις γεμάτες σεζόν στην EuroLeague και την αρχή της καριέρας του στο NBA, αποφάσισε να γίνει προπονητής. Οι Ουίζαρντς τον έχουν εντάξει στο προπονητικό τους επιτελείο ως μαθητευόμενο, σύμφωνα με το HoopsHype και τον Μάικλ Σκότο.

Ο 34χρονος γκαρντ αγωνίστηκε στην EuroLeague με τα χρώματα της Αρμάνι (2022–24), του Ερυθρού Αστέρα (2023–24) και πέρσι στην Μπάγερν (2024–25). Συνολικά, σε 73 ευρωπαϊκούς αγώνες, είχε μέσο όρο συμμετοχής 22 λεπτά, με 11,1 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ.

Στο NBA έγινε ντραφτ από τους Σάρλοτ Χόρνετς το 2014, στη συνέχεια ανταλλάχθηκε και πήγε στους Μαϊάμι Χιτ (2014–15), ενώ συνέχισε την καριέρα του περνώντας από τους Ορλάντο Μάτζικ (2015–16), Πόρτλαντ Μπλέιζερς (2016–18), Μπρούκλιν Νετς (2018–19), Μινεσότα Τίμπεργουλβς (2019–20) και είχε μια σύντομη θητεία με τους Ουίζαρντς στο τέλος της σεζόν 2019–20.

Στην επταετή θητεία του στο NBA μέτρησε συμμετοχή σε 354 παιχνίδια και είχε μέσο όρο 7,1 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι.

Στα αρχικά στάδια της καριέρας του, ο Νέιπιερ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα NCAA με την ομάδα του Κονέκτικατ, ένα το 2011 και ένα το 2014.

Τώρα ο έμπειρος γκαρντ μετακόμισε ξανά στην Γουάσιγκτον, για λογαριασμό των Ουίζαρντς, αυτή τη φορά από άλλο πόστο. Σύμφωνα με το HoopsHype, ο Νέιπιερ θα βρίσκεται στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας ως μαθητευόμενος προπονητής.