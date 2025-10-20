Οι Χιτ κοιτάζουν το μέλλον τους, με την ομάδα του Μαϊάμι να προετοιμάζει το έδαφος ώστε το καλοκαίρι του 2027 να κάνει δικό του έναν εκ των Νίκολα Γιόκιτς ή Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι του 2027 μπορεί, εάν το επιθυμεί, να μείνει ελεύθερος. Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Μπακς προβλέπει ότι ο Έλληνας σταρ έχει περιθώριο μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2027 να κάνει χρήση της Player Option και να μείνει ελεύθερος, ώστε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Ακριβώς το ίδιο προβλέπει και το συμβόλαιο του Νίκολα Γιόκιτς, που μέχρι τις 29/6/2027 μπορεί να κάνει χρήση του Player Option και να μείνει ελεύθερος.

Έχοντας αυτά στο μυαλό τους, οι Χιτ κάνουν... όνειρα για κάποιον από τους δύο σταρ, ξεκινώντας από τώρα τις απαραίτητες ενέργειες για αυτό.

Συγκερκριμένα, οι Χιτ, όπως αναφέρει το ESPN, προσπαθούν να χτίσουν μια βάση νεαρών αστέρων που θα κάνει το Μαϊάμι έναν θελκτικό μπασκετικό προορισμό για έναν εκ των παραπάνω παικταράδων.

REPORT: The Miami Heat are long-term planning for the 2027 free agency, when stars like Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokic could become free agents, according to ESPN.



Miami is trying to build a base of young stars to become attractive enough to pair with Giannis or Jokic.… pic.twitter.com/s6gYOvhHmb October 19, 2025

Μένει να δούμε εάν οι Χιτ τα καταφέρουν και πείσουν έναν εκ των δύο μεγάλων σταρ να γίνει κάτοικος Μαϊάμι το καλοκαίρι του 2027.