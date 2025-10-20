Χιτ: Γιάννης και Γιόκιτς στο στόχαστρό τους για το 2027 σύμφωνα με το ESPN

Νίκολα Γιόκιτς Γιάννης Αντετοκούνμπο
Οι Χιτ κοιτάζουν το μέλλον τους, με την ομάδα του Μαϊάμι να προετοιμάζει το έδαφος ώστε το καλοκαίρι του 2027 να κάνει δικό του έναν εκ των Νίκολα Γιόκιτς ή Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι του 2027 μπορεί, εάν το επιθυμεί, να μείνει ελεύθερος. Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Μπακς προβλέπει ότι ο Έλληνας σταρ έχει περιθώριο μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2027 να κάνει χρήση της Player Option και να μείνει ελεύθερος, ώστε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Ακριβώς το ίδιο προβλέπει και το συμβόλαιο του Νίκολα Γιόκιτς, που μέχρι τις 29/6/2027 μπορεί να κάνει χρήση του Player Option και να μείνει ελεύθερος.

Έχοντας αυτά στο μυαλό τους, οι Χιτ κάνουν... όνειρα για κάποιον από τους δύο σταρ, ξεκινώντας από τώρα τις απαραίτητες ενέργειες για αυτό.

Συγκερκριμένα, οι Χιτ, όπως αναφέρει το ESPN, προσπαθούν να χτίσουν μια βάση νεαρών αστέρων που θα κάνει το Μαϊάμι έναν θελκτικό μπασκετικό προορισμό για έναν εκ των παραπάνω παικταράδων.

 

Μένει να δούμε εάν οι Χιτ τα καταφέρουν και πείσουν έναν εκ των δύο μεγάλων σταρ να γίνει κάτοικος Μαϊάμι το καλοκαίρι του 2027.

