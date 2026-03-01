Οι Ράπτορς επικράτησαν με 125-134 των Γουίζαρντς, παίρνοντας ένα ακόμη σπουδαίο «διπλό», επιστρέφοντας στις νίκες στον δρόμο για τα play-offs.

Μεγάλο... διπλό πανηγύρισαν οι Ράπτορς στην έδρα των Γουίζαρντς, επικρατώντας με 125-134 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα.

Η ομάδα από το Τορόντο ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πέραν της πρώτης περιόδου όπου έμειναν πίσω (33-25, 12'). Από εκείνο και σημείο και έπειτα, επέβαλλαν την ανωτερότητά τους και έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή τους, σκοράροντας 36, 37, και εκ νέου 36 πόντους στα υπόλοιπα δωδεκάλεπτα, κατάφεραν να φτάσουν ως τη νίκη, κάνοντας ακόμα ένα βήμα για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους απευθείας στα play - offs.

Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Κουίκλι με 27 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Ίνγκραμ πρόσθεσε 24. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ράιλι με 19 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-25, 64-61, 92-98, 125-134