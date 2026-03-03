Η βραδιά των... διπλών ολοκληρώθηκε στο NBA με Νάγκετς, Ρόκετς και Κλίπερς να αποδρούν από Τζαζ, Γουίζαρντς και Γουόριορς αντίστοιχα.

Το Ντένβερ χρειάστηκε την... παράσταση από τον Τζαμάλ Μάρεϊ για να αποδράσει από τη Γιούτα με 125-128.

Ο Καναδός γκαρντ σημείωσε 45 πόντους, με οκτώ τρίποντα αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη όταν η μπάλα «έκαιγε». Στο δεύτερο ματς back-to-back και με εμφανή σημάδια κόπωσης, οι Νάγκετς βρήκαν ενέργεια μέσα από το ξέσπασμα του Μάρεϊ στο τρίτο δωδεκάλεπτο (18 πόντοι), χτίζοντας προβάδισμα που αποδείχθηκε πολύτιμο στο φινάλε. Ο Νίκολα Γιόκιτς πρόσθεσε 22 πόντους και 12 ριμπάουντ, σε ακόμη ένα double double βάζοντας τις κρίσιμες βολές στα 6.1’’ για να «κλειδώσει» ουσιαστικά τη νίκη.

Η Γιούτα, παρά τις σημαντικές απουσίες και το αρνητικό σερί, πάλεψε μέχρι τέλους. Ο Κιγιόντε Τζορτζ, στην επιστροφή του από τραυματισμό, ήταν εντυπωσιακός με 36 πόντους και μεγάλα σουτ, δίνοντας μάλιστα προβάδισμα 122-118 λίγο πριν το τέλος. Η φάση που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα ήρθε στα 16.3’’, όταν αρχικά οι κερδισμένες βολές μετατράπηκαν μετά από review σε μπλοκ του Γιόκιτς, αφαιρώντας από τους Τζαζ την ευκαιρία για προσπέρασμα. Με τους Φιλιπόφσκι (19 π.) και Μπέιλι (18 π.) να προσφέρουν λύσεις, οι γηπεδούχοι δεν άφησαν ποτέ τη διαφορά να ξεφύγει, αλλά στο τέλος μίλησε η εμπειρία και η κλάση του Ντένβερ.

Γουίζαρντς - Ρόκετς 118-123

Οι Ρόκετς με τον Αλπερέν Σενγκούν να αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς κοντά στο καλάθι με 32 πόντους και 13 ριμπάουντ, επέβαλλαν τον ρυθμό τους και έφθειραν διαρκώς την άμυνα της Ουάσινγκτον για το 118-123. Δίπλα του, ο Κέβιν Ντουράντ πρόσφερε ασφάλεια στο σκοράρισμα (30 πόντοι με 11/11 βολές), ενώ η πολυδιάστατη παρουσία του Άμεν Τόμπσον (22 π., 12 ριμπ.) και το double-double του Ριντ Σέπαρντ (19 π., 10 ασ., 7 ριμπ., 6 κλεψ.) έδωσαν στην ομάδα του Χιούστον έλεγχο σε όλες τις γραμμές. Οι Ρόκετς «έχτισαν» διαφορά μέσα από την κυριαρχία τους στο τρίτο δωδεκάλεπτο και έφτασαν ακόμη και στο +19.

Η Ουάσινγκτον είχε τα ξεσπάσματά της, αλλά δεν ήταν αρκετό. Σούταρε εξαιρετικά από τα 6,75 στο πρώτο μέρος (12/19), όμως η αδυναμία της να τελειώσει φάσεις μέσα στη ρακέτα (6/28 δίποντα στο ίδιο διάστημα) κόστισε σε σταθερότητα. Ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί (23 π.) και ο Σαρίφ Κούπερ (21 π.) κράτησαν επιθετικά τους γηπεδούχους, οι οποίοι επέστρεψαν με 38 πόντους στην τέταρτη περίοδο και έβαλαν πίεση στο φινάλε. Το παιχνίδι, πάντως, σημαδεύτηκε από την αποβολή του Τρέι Γιανγκ, ο οποίος μπήκε στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί σε διαιτητή εν μέσω έντασης, λίγες ημέρες πριν το αναμενόμενο ντεμπούτο του.

Γουόριορς - Κλίπερς 101-114

Οι Κλίπερς πέρασαν από το Σαν Φρανσίσκο με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, επικρατώντας με 101-114. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος, η ομάδα του Λος Άντζελες ανέβασε την ένταση, περιόρισε τις επιλογές των Γουόριορς στην περιφέρεια και «χτύπησε» στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Καουάι Λέοναρντ ηγήθηκε με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μάθουριν έδωσε πολύτιμες λύσεις με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Οι Γουόριορς προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο σκορ μέσα από την ενέργεια του Ποντζιέμσκι (22 π., 7 ριμπ.) και την επιθετική συνέπεια του Γουίλιαμς (18 π.), όμως η επιθετική τους λειτουργία «κόλλησε» όταν οι Κλίπερς σκλήρυναν την άμυνα στην περιφέρεια. Το επιμέρους σκορ του δευτέρου μέρους έγειρε καθοριστικά την πλάστιγγα, με τους φιλοξενούμενους να διαχειρίζονται σωστά το προβάδισμα στο φινάλε.