Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Encestando», ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευσή του το «Encestando», η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη είναι πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσει ένα πολύ μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ», κάνοντας δικό της τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το σχετικό δημοσίευμα, ο παίκτης του NBA άλλαξε ατζέντη και πλέον βρίσκεται αρκετά κοντά στο να υπογράψει με την ομάδα από το Ισραήλ.

Το όνομα του Μίτσιτς είχε συνδεθεί επίσης το περασμένο διάστημα με την Αναντολού Εφές αλλά και με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Τη φετινή σεζόν στο NBA φόρεσε τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς και Φοίνιξ Σανς έχοντας κατά μέσο όρο από 6,6 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ. Εάν η κυπελλούχος του EuroCup καταφέρει και τον αποκτήσει τότε θα κάνει δικό της έναν παίκτη που έχει κατακτήσει δύο φορές την Euroleague (2021,2022) και έχει αναδειχθεί το 2021 MVP της διοργάνωσης.

