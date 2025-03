GM Γκρίζλις: «Αποκλειστικά δική μου απόφαση η απόλυση Τζένκινς»

Την ευθύνη της απρόσμενης απομάκρυνσης του Τέιλορ Τζένκινς από τον πάγκο των Μέμφις Γκρίζλις ανέλαβε εξ' ολοκλήρου ο GM της ομάδας αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν μίλησε με κανέναν για την απόφαση του.

Ο Τέιλορ Τζένκινς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Μέμφις Γκρίζλις μετά από 6 χρόνια συνεργασίας, με τον πρώην προπονητή της Παρί και της Βόννης και μέχρι πρότινος βοηθό του Τζένκινς, τον Τουόμας Ίσαλο να αναλαμβάνει χρέη υπηρεσιακού προπονητή τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Ο Τζένκινς έκατσε συνολικά σε 464 αγώνες στον πάγκο των Γκρίζλις έχοντας ρεκόρ 250-214 το οποίο μεταφράζεται σε 54% ποσοστό νικών. Μάλιστα οι 250 νίκες που πέτυχε ο Τεξανός coach αποτελεί ρεκόρ για τον οργανισμό του Τενεσί.

Για την αμφιλεγόμενη απόφαση της απομάκρυνσης του Τζένκινς ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων στα Social Media καθώς τόσο η αγωνιστική εικόνα των Γκρίζλις όσο και το timing (9 αγώνες πριν το τέλος της regular season) δεν συνάδουν στην εν λόγο επιλογή.

Επιλογή για την οποία ανέλαβε όλη την ευθύνη ο General Manager των Γκρίζλις, Ζακ Κλέιμαν.

«Οι παίκτες δεν είχαν καμία ανάμιξη με την απόφαση απομάκρυνσης του Τζένκινς. Η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική μου. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι απομάκρυνση του Τζένκινς είναι προς το συμφέρον της ομάδας, και οι τολμηρές αποφάσεις είναι μια από τις βασικές μας αρχές, οπότε αποφάσισα να προχωρήσω με την κίνηση αυτή. Σίγουρα όμως ο Τζένκινς αφήνει την ομάδα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι την βρήκε. Αναφορικά με το μέλλον του Ίσαλο στον πάγκο της ομάδας μας το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για την ώρα είμαιστε αισιόδοξοι και κοιτάμε μόνο τα επόμενα παιχνίδια».

