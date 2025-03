Οι συμπαίκτες στους Μέμφις Γκρίζλις, Ντέσμποντ Μπέιν και Σάντι Αλντάμα τσακώθηκαν κατά τη διάρκεια time out με τον πρώτο να σπρώχνει τον δεύτερο ρίχνοντας τον στον πάγκο.

Οι Μέμφις Γκρίζλις σημείωσαν το «διπλό» στην έδρα των Γιούτα Τζαζ έχοντας πάρει μία επιβλητική νίκη με 140-103, μετά από ανατροπή.

Ωστόσο πριν έρθει τελικά η νίκη για τους Γκρζίλις, κατά τη διάρκεια time out που κάλεσε ο Τέιλορ Τζένκινς, οι Μπέιν και Αλντάμα αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες με τον Μπέιν στη συνέχεια να σπρώχνει τον Ισπανό φόργουορντ με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στον πάγκο της ομάδας του.

Ακολούθως επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και το σκηνικό έλαβε τέλος.

Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες...

Desmond Bane trying to beat up his own teammate 😭💀 pic.twitter.com/Hr2iIMF9ub