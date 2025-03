Οι Γκρίζλις μια ώρα μετά την απομάκρυνση του Τέιλορ Τζένκινς επέλεξαν τον μέχρι πρότινος βοηθό του, Τουόμας Ίσαλο προκειμένου να αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή.

Ο Τέιλορ Τζένκινς μετά από έξι χρόνια απομακρύνθηκε από τον πάγκο των Γκρίζλις, με την ομάδα του Μέμφις να επιλέγει να πορευτεί με τον Τουόμας Ίσαλο στον πάγκο της για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Φινλανδός προπονητής ήταν μέχρι πρότινος βοηθός του Τζένκινς και θα κληθεί να αναλάβει χρέη υπηρεσιακού τεχνικού, έχοντας ωστόσο πείρα πρώτου προπονητή, καθώς είχε οδηγήσει την περασμένη σεζόν την Παρί στην κατάκτηση του Eurocup αλλά και πρόπερσι την Βόννη αντίστοιχα στην κατάκτηση του BCL.

Η απόφαση των Γκρίζλις να λύσουν τη συνεργασία τους με τον προπονητή που έχει τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του οργανισμού (250), έχει ήδη ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις στα Social Media και μένει να φανεί αν οι άνθρωποι του Μέμφις θα δικαιωθούν ή όχι.

Στο 44-29 το ρεκόρ των «αρκούδων» με τη σεζόν στο ΝΒΑ να έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία.

The Memphis Grizzlies are naming assistant Tuomas Iisalo as the interim head coach, sources tell ESPN. Iisalo, a native of Finland, is a former Finnish professional player and coach. He was head coach of Paris Basketball in 2024, winning the EuroCup and EuruCup coach of the year. pic.twitter.com/nKPCdzh7Ms