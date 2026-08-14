Γκρίζλις: Θα πληρώσουν κανονικά τα 12,5 εκατ. δολάρια στην οικογένεια του Κλαρκ
Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Μπράντον Κλαρκ! Παρόλο που σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, οι Μέμφις Γκρίζλις δεν σκόπευαν να δώσουν στην οικογένειά του το συμβόλαιο του παίκτη για τη σεζόν 2026-27 εξαιτίας της έλλειψης ρήτρας θανάτου στους όρους του συμβολαίου, κάτι τέτοιο δε θα συμβεί και η οικογένεια του εκλιπόντος θα λάβει κανονικά τα 12,5 εκατ. δολάρια.
Υπενθυμίζεται ότι οι οικείοι του αδικοχαμένου αθλητή έχουν λάβει ήδη τα χρήματα της προηγούμενης σεζόν και οι «Αρκούδες» -όπως όλα δείχνουν- προτίθενται να πληρώσουν κανονικά τα χρήματα μέσω της ασφάλισης ζωής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που ανέκυψαν, η αρχική ενημέρωση από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ήταν λανθασμένες και το ζήτημα αναμένεται να διευθετηθεί άμεσα.
Brandon Clarke’s estate will receive the full $12.5M remaining on his contract through life insurance, per @KevinOConnorNBA— NBACentral (@TheDunkCentral) August 14, 2026
A previous report claiming his estate would not receive the remaining money was incorrect. pic.twitter.com/xhTksx2Ydx
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