Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αίτια θανάτου του πρώην NBAer, Μπράντον Κλαρκ, οφείλονται σε υπερβολική δόση ηρωίνης και κοκκαΐνης.

Η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ, είχε σοκάρει τον μπασκετικό (και όχι μόνο) κόσμο. Ο πρώην NBAer, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο, σε ηλικία 29 ετών, βυθίζοντας σε πένθος τους Γκρίζλις.

Ο θάνατος του Κλαρκ σημειώθηκε περίπου έξι εβδομάδες μετά τη σύλληψή του στο Άρκανσο. Σε βάρος του είχαν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες για διακίνηση ελεγχόμενης ουσίας και διαφυγή από τις αρχές. Όπως είχε γίνει γνωστό από την αστυνομία, στο αυτοκίνητό του, είχαν βρεθεί ναρκωτικά, μέσα σε μία τσάντα.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή, ως σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στον θάνατό του Κλαρκ, ήταν η χρήση ηρωίνης και κοκκαΐνης σε υπερβολική δόση, αλλά και οι επιδράσεις από τον συνδυασμό πολλαπλών συνταγογραφούμενων φαρμάκων.