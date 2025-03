Οι Μέμφις Γκρίζλις απέλυσαν τον επί 6 χρόνια προπονητή της ομάδας, Τέιλορ Τζένκινς.

Ο Τέιλορ Τζένκινς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Μέμφις Γκρίζλις μετά από 6 χρόνια συνεργασίας.

Ο 40χρονος τεχνικός στις έξι σεζόν που παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Τενεσί, οδήγησε τους Γκρίζλις τρεις φορές στα playoffs ενώ φέτος μετά από 73 αγώνες είχε ρεκόρ 44 νίκες και 29 ήττες.

Σίγουρα οι «αρκούδες» προχώρησαν σε μια κίνηση που θα συζητηθεί και πιθανότατα θα έχει αρκετό παρασκήνιο καθώς και η αγωνιστική εικόνα του Μέμφις αλλά σαφώς και το timing δεν συνδέονται λογικά με την εν λόγω απομάκρυνση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Σαμς Σαράνια έγινε το πρωί της Πέμπτης (28/3) μετά από συνάντηση των Γκρίζλις με τον ταλαντούχο προπονητή.

Taylor Jenkins was called into the Grizzlies office this morning and was fired in person, sources tell ESPN. Stunning dismissal. Jenkins now becomes one of the top head coaching candidates for the upcoming cycle. He had a .539 winning percentage as Grizzlies coach. https://t.co/fKRG7MNY58 March 28, 2025

Ο Τζένκινς ανέλαβε τους Γκρίζλις τον Ιούνιο του 2019 όταν ακόμα το Μέμφις βρισκόταν σε διαδικασία ανοικοδόμησης του ρόστερ του.

Παρόλα αυτά στη δεύτερη κιόλας χρονιά του ο 40χρονος cosch οδήγησε την ομάδα του Μοράντ και της παρέας του στα playoffs κάτι που επανέλαβε και τις δύο επόμενες σεζόν που ακολούθησαν.

Τη σεζόν 2023-2024 η ομάδα χτυπήθηκε από αμέτρητα πλήγματα τραυματισμών και απουσιών χάνοντας από νωρίς το «τραίνο» των playoffs.

Ωστόσο τη φετινή χρονιά οι Γκρίζλις επανήλθαν στα υψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα της δυτικής περιφέρειας του ΝΒΑ και με ρεκόρ 44-29 φιγουράρουν με άνεση στις θέσεις που οδηγούν απευθείας στα playoffs παίζοντας θελκτικό μπάσκετ.

Βάση των παραπάνω εξάλλου ο Τζένκινς ήταν φέτος το 4ο φαβορί για την ανάδειξη του καλύτερου προπονητή της χρονιάς.

They had Taylor Jenkins favored as the 4th highest coach to win COTY not even a week ago, and he just got fired right before the playoffs.



The NBA is crazy. pic.twitter.com/frBN8JL3VP — Bradeaux (@BradeauxNBA) March 28, 2025

Εσχάτως όμως το κλίμα στην ομάδα του Τενεσί δεν φαινόταν να είναι στα καλύτερα του, κάτι που μαρτυρά και το σκηνικό που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/3) όταν ο Ντέσμοντ Μπέιν έσπρωξε τον συμπαίκτη του, Σάντι Αλντάμα με αποτέλεσμα ο Ισπανός να πέσει στον πάγκο και να ακολουθήσει διαμάχη ανάμεσα τους.

Σε κάθε περίπτωση ο Τζένκινς, παρά το νεαρό της ηλικίας του κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στην ομάδα των Γκρίζλις και να τους επαναφέρει στο προσκήνιο με εξαιρετικό μπάσκετ.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι για τρεις χρονιές (2019-20, 2021-22, 2022-23) ο Τεξανός προπονητής ήταν στη συζήτηση για τον κορυφαίο προπονητή στο ΝΒΑ ενώ συγκεκριμένα το 2022 κατετάγη δεύτερος στη σχετική ψηφοφορία πίσω μόνο από τον Μόντι Γουίλιαμς των Σανς.

Ο Τζένκινς έκατσε συνολικά σε 464 αγώνες στον πάγκο των Γκρίζλις έχοντας ρεκόρ 250-214 το οποίο μεταφράζεται σε 54% ποσοστό νικών.

Η ανακοίνωση των Γκρίζλις

«Οι Μέμφις Γκρίζλις ανακοινώνουν απόψε τη λύση της συνεργασίας τους με τον προπονητή Τέιλορ Τζένκινς».

Ο GM των Γκρίζλις Ζακ Κλέιμαν επίσης ανέφερε

«Εκτιμώ ειλικρινά τη συνεισφορά του Τέιλορ σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την πόλη τις τελευταίες έξι σεζόν. Αυτή ήταν μια δύσκολη απόφαση, δεδομένης της σταθερής και ουσιαστικής βελτίωση των παικτών μας και στη γενική επιτυχία της ομάδας κάτω από την ηγεσία του Τέιλορ. Εύχομαι στον Τέιλορ τα καλύτερα στη συνέχεια».