Γκρίζλις: Δεν θα πληρώσουν το συμβόλαιο του Κλαρκ στην οικογένειά του
Λίγους μήνες μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ, έγινε γνωστό πως οι Γκρίζλις δεν θα πληρώσουν το συμβόλαιο του Αμερικανού στην οικογένειά του.
Συγκεκριμένα ο παίκτης που βρέθηκε νεκρός, έπειτα από χρήση ηρωίνης και κοκαΐνης σε υπερβολική δόση, όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής, είχε συμβόλαιο και τη νέα σεζόν με τους Γκρίζλις. Ωστόσο σύμφωνα με το «front office sports» η ομάδα του Μέμφις δεν αναμένεται να πληρώσει το ποσό στην οικογένειά του.
Ο λόγος είναι διότι στο συμβόλαιο του Κλαρκ δεν περιλαμβανόταν ρήτρα θανάτου.
When Brandon Clarke died of a drug overdose in May, he had one year remaining on his contract for the 2026–27 NBA season worth $12.5 million.— Front Office Sports (@FOS) August 13, 2026
Sources told FOS it won’t be paid out to his estate because it wasn’t protected in the event of his death.
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