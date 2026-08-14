Γκρίζλις: Δεν θα πληρώσουν το συμβόλαιο του Κλαρκ στην οικογένειά του

Γκρίζλις: Δεν θα πληρώσουν το συμβόλαιο του Κλαρκ στην οικογένειά του

Παναγιώτης Αρταβάνης
Γκρίζλις: Δεν θα πληρώσουν το συμβόλαιο του Κλαρκ στην οικογένειά του
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Οι Γκρίζλις δεν θα πληρώσουν το συμβόλαιο του Μπράντον Κλαρκ για τη σεζόν 2026-27 στην οικογένειά του, καθώς δεν υπήρχε ρήτρα θανάτου.

Λίγους μήνες μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ, έγινε γνωστό πως οι Γκρίζλις δεν θα πληρώσουν το συμβόλαιο του Αμερικανού στην οικογένειά του.

Συγκεκριμένα ο παίκτης που βρέθηκε νεκρός, έπειτα από χρήση ηρωίνης και κοκαΐνης σε υπερβολική δόση, όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής, είχε συμβόλαιο και τη νέα σεζόν με τους Γκρίζλις. Ωστόσο σύμφωνα με το «front office sports» η ομάδα του Μέμφις δεν αναμένεται να πληρώσει το ποσό στην οικογένειά του.

Ο λόγος είναι διότι στο συμβόλαιο του Κλαρκ δεν περιλαμβανόταν ρήτρα θανάτου.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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