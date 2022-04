Βέλη Ουίλιαμς για διαιτησία και ΝΒΑ: «Δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι θα μας... κόψουν το κεφάλι» (vid)

Ο Μόντι Ουίλιαμς έκανε παράπονα για τη διαιτησία μετά τη νίκη των Πέλικανς στο Game 4.

Οι Πέλικανς κατάφεραν να επικρατήσουν των Σανς στο Game 4 και έτσι ισοφάρισαν στη σειρά σε 2-2, σε ένα παιχνίδι που ο Κρις Πολ θέλει να ξεχάσει γρήγορα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των ήλιων, Μόντι Ουίλιαμς πέταξε τα... βέλη του προς τους διαιτητές και στάθηκε στις βολές των δύο ομάδων. «Δεν πρέπει οι προπονητές να έρχονται στη συνέντευξη Τύπου και να νιώθουν πως θα τους κόψουν το κεφάλι αν πουν την αλήθεια. Οι βολές ήταν 17-2 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο ματς οι Πέλικανς εκτέλεσαν 42 βολές. Δύσκολο να γίνει τέτοιο πράγμα σε ένα ματς. Εμείς πηγαίναμε προς το καλάθι», ανέφερε.

Το Φοίνιξ σούταρε μόλις 15 βολές στο ματς και ευστόχησε στις 10, ενώ οι πελεκάνοι μέτρησαν 32/42.

"Coaches shouldn't have to come up to the microphone and feel like they're gonna get their heads cut off for speaking the truth."



Monty Williams had a lot to say about tonight's foul disparity. pic.twitter.com/agoLz0RTM5