O Κρις Πολ έζησε μία από τις χειρότερες βραδιές του στο ΝΒΑ κόντρα στους Πέλικανς.

Οι Πέλικανς έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τους Σανς μετά τη νίκη τους στο Game 4 και την ισοφάριση της σειράς σε 2-2. Ο Μπούκερ λείπει και οι... ήλιοι τα βρίσκουν σκούρα.

Σε αυτό βοήθησε και το κακό βράδυ του Κρις Πολ, ο οποίος υπέφερε από την άμυνα των πελεκάνων, ενώ η ζωή του έγινε δύσκολη και από τότε που μπήκε στο παρκέ ο Αλβαράδο στην τέταρτη περίοδο.

Ο CP3 που φέτος ψάχνει το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του αφού πέρυσι ηττήθηκε στους τελικούς από τους Μπακς του Αντετοκούνμπο, έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της καριέρας του στα playoffs, αν όχι τη χειρότερη. Μέτρησε μόλις 4 πόντους με 2/8 σουτ (25%), κανένα τρίποντο, ενώ δεν είχε ούτε μία εύστοχη βολή. Όλα αυτά τα στατιστικά είναι και τα χειρότερα της καριέρας για ματς της postseason. Το μόνο που τον... έσωσε κατά κάποιο τρόπο είναι οι 11 ασίστ που μοίρασε, ωστόσο στον εκτελεστικό τομέα ήταν κακός και θα ήθελε να ξεχάσει γρήγορα την εμφάνιση του.

