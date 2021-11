Τα αδέρφια Γιόκιτς στο Μαϊάμι, είδαν το ματς πίσω από τον πάγκο χωρίς κανένα πρόβλημα (vids)

Πολύ... κακό για το τίποτα καθώς τα αδέρφια του Νίκολα Γιόκιτς βρέθηκαν κανονικά στο Μαϊάμι, κάθισαν πίσω από τον πάγκο των Νάγκετς και δεν συνέβη το παραμικρό.

Λένε ότι «όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι» και αυτό αποδείχθηκε και στην αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Εδώ και τρεις εβδομάδες γινόταν λόγος για το παιχνίδι της Φλόριντα και αυτό λόγω των όσων είχαν συμβεί στην αντίστοιχη αναμέτρηση του Κολοράντο και των όσων είχαν επακολουθήσει μέχρι και τις παραμονές του αγώνα. Εκείνοι που είχαν... βγει μπροστά προκειμένου να υπερασπιστούν τον Νίκολα Γιόκιτς ύστερα από τον κακό χαμό που είχε γίνει με τον Μαρκίφ Μόρις και τον Τζίμι Μπάτλερ, δεν ήταν άλλοι από τα δύο αδέρφια του Σέρβου σέντερ.

Οι Νεμάνια και Στράχινια Γιόκιτς είχαν φροντίσει να κλείσουν από τη πρώτη στιγμή εισιτήρια για το παιχνίδι της 29ης Νοεμβρίου 2021 προκειμένου να αποτελέσουν την ασπίδα του αδερφού τους. Βέβαια όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων όχι μόνο δεν χρειάστηκε αλλά δεν έγινε και τίποτα απολύτως, παρά και τις πρόσφατες... προκλητικές δηλώσεις του Γιουντόνις Χάσλεμ.

Μαζί με τον ατζέντη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, κάθισαν πίσω από τον πάγκο των Νάγκετς και είδαν το Ντένβερ να φεύγει με τη νίκη και τον αδερφό τους να κάνει... τα πάντα μέσα στο παρκέ. Οπότε... πολύ κακό για το τίποτα.

This Squad may do better having Jokics back in Miami - @jokicbrothers @DNVR_Nuggets @nuggets #GONUGGETS pic.twitter.com/lTAgf0ys7x

— TattedLawyer.eth (@MichaelSatoshi) November 30, 2021

Jokic brothers in attendance for backup 👀 pic.twitter.com/GA02in9Bxx — MyBookie NBA (@MyBookieNBA) November 30, 2021

The Jokic brothers show some love to the reigning MVP who finished with 24/15/7 but they’re probably disappointed they didn’t get a piece of @Keefmorris 🤣 pic.twitter.com/YrQsbl44qw — PBA insider 🏀 (@PBAinsider) November 30, 2021