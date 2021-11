Έξαλλος ο Μπάτλερ με τον Γιόκιτς: «Φέρε τον κ...ο σου πίσω να τα πούμε» (vid)

Με αφορμή το χτύπημα του Νίκολα Γιόκιτς στον Μαρκίφ Μόρις, ο Τζίμι Μπάτλερ έγινε έξω φρενών με τον Σέρβο σέντερ!

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο Ντένβερ όπου οι Νάγκετς επικράτησαν με 113-96, ο Νίκολα Γιόκιτς «απάντησε» στο χτύπημα του Μαρκίφ Μόρις με αποτέλεσμα να τον «κατεδαφίσει» στο παρκέ και να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Τζίμι Μπάτλερ.

Ο σούπερ σταρ του Μαϊάμι άρχισε να φωνάζει στον Γιόκιτς και να τον... προκαλεί να έρθει στην πίσω πλευρά του γηπέδου για να... παλέψει μαζί του: «Φέρτε τον. Φέρτε τον. Φέρε τον κ...ο σου πίσω. Έλα, πάμε» του έλεγε χαρακτηριστικά.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με τον... έξαλλο Μπάτλερ

"Bring that sh*t! Bring that sh*t! Bring yo ass to the back! Bring yo ass to the back! Let's go!"



Jimmy Butler was FUMING after Nikola Jokic's dirty foul on Markieff Morris 😤pic.twitter.com/UcqNgYkZOc