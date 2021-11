Αδέρφια Γιόκιτς: Η μέρα που υποσχέθηκαν να τα βάλουν με όλο το Μαϊάμι (vids)

Η μεγάλη αναμέτρηση ζυγώνει. Με την παρουσία των πρωταγωνιστών αμφίβολη, αλλά την προοικονομία της αναμέτρησης των Μαϊάμι Χιτ με τους Ντένβερ Νάγκετς να κινείται γύρω από τα τρία αδέρφια Γιόκιτς, τον Νίκολα, τον Νεμάνια και τον Στράχινια.

Τα αδέρφια Γιόκιτς εναντίον (όλου) του κόσμου! Σε ένα παράλληλο σύμπαν, θα αποτελούσε την τέλεια προωθητική ιδέα για ένα γεγονός που από τον τίτλο του... μαρτυρά τι θα επακολουθήσει.

Τα τρία αδέρφια Γιόκιτς, ο Νίκολα, ο Νεμάνια και ο Στράχινια έχουν καταφέρει να λογίζονται ως διαβόητοι στον κόσμο του ΝΒΑ. Για τους λάθος λόγους.

Τα ξημερώματα (30/11, 02:30) οι Ντένβερ Νάγκετς θα αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά τους Μαϊάμι Χιτ. Για πρώτη φορά μετά το σκληρό φάουλ του Μαρκίφ Μόρις στον Νίκολα Γιόκιτς και το σπρώξιμο του τελευταίου στον Μόρις (ο οποίος είχε γυρίσει την πλάτη του). Και όσα ακολούθησαν.

Τον Τζίμι Μπάτλερ να προκαλεί τον Γιόκιτς, την ομάδα των Χιτ να περιμένει τον Γιόκιτς έξω από την πόρτα των αποδυτηρίων των Νάγκετς και φυσικά τα αδέρφια του Σέρβου MVP.

Ο Νεμάνια και ο Στράχινια όσα χρόνια και αν περάσουν, θα προστατεύουν τον μικρό Νίκολα. Το είχαν κάνει στο παρελθόν, στο Game 4 των ημιτελικών της Δύσης, όταν ο Γιόκιτς μπλέχτηκε σε έναν περίεργο καυγά με τον Ντέβιν Μπούκερ των Φίνιξ Σανς.

Το επανέλαβαν στις 8 Νοεμβρίου, λίγο μετά το σπρώξιμο του Νίκολα στον Μόρις. Υποσχέθηκαν ότι έκλεισαν αεροπορικά εισιτήρια για το αποψινό ματς. Προκειμένου να τα βάλουν με ολόκληρο το Μαϊάμι!

Ο Γιουντόνις Χάσλεμ τους ζήτησε να μην το κάνουν, αλλά κανείς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει τι θα συμβεί. Έτσι και αλλιώς, ο Νίκολα Γιόκιτς (26.4 πόντους, 13.6 ριμπάουντ, 6.4 ασίστ) έχει χάσει τα τέσσερα τελευταία ματς των Νάγκετς (0-4 το σχετικό ρεκόρ και 6 σερί ήττες) και για το ταξίδι στο Μαϊάμι λογίζεται ως αμφίβολος!

Την ίδια στιγμή και ο Μαρκίφ Μόρις θα είναι εκτός του αγώνα, λόγω του τραυματισμού που υπέστη στον αυχένα, από το απότομο σπρώξιμο.

Ο καυγάς δεν έληξε εκεί. Το ΝΒΑ τιμώρησε με αποκλεισμό ενός αγώνα τον Γιόκιτς και τους Μπάτλερ και Μόρις με πρόστιμο, με 30 και 50 χιλιάδες δολάρια, αντίστοιχα.

Και όλοι περιμένουν το αποψινό ματς. Για μία ξεγυρισμένη ρεβάνς ή ένα πελώριο τίποτα, αν οι τρεις Σέρβοι δεν εμφανιστούν στο γήπεδο των Χιτ. Υπομονή λίγες ώρες και όλα θα ξεκαθαρίσουν...

Μοιάζει αδύνατο να το συνειδητοποιήσει κάποιος, αλλά ο Νίκολα Γιόκιτς των 211 εκατοστών και 128 κιλών, είναι ο μικρός αδερφός σε μία φαμίλια.

O Νεμάνια και ο Στράχινια δεν τον αφήνουν ποτέ μόνο. Έχουν τις δικές τους θέσεις στην «Pepsi Arena». Και όταν παρακολουθούν τον βενιαμίν της οικογένειας σπάνια είναι καθισμένοι. Και ποτέ δεν το... βουλώνουν. Φωνάζουν, βρίζουν (πάντα στα σέρβικα) και προκαλούν σαματά!

Ο Νεμάνια, δέκα χρόνια μεγαλύτερος από τον Νίκολα, έπαιζε μπάσκετ στο πανεπιστήμιο του Ντέτριοτ Μέρσι. Και είναι ένας από τους λόγους που έκαναν τον Νίκολα να «ερωτευτεί» το άθλημα. Και ας μην το έδειχνε ως παιδί.

Μόνο που ο Νεμάνια δεν ξέρει μόνο να σουτάρει την πορτοκαλί μπάλα. Το 2018 έδωσε τον πρώτο επίσημο αγώνα του στην κατηγορία MMA (Mixed Martial Arts), ξέρετε αυτό το άθλημα όπου δύο αθλητές μπαίνουν σε ένα κλουβί και συνήθως βγαίνει μόνο ο ένας όρθιος. Ο Νεμάνια Γιόκιτς κατάφερε να νικήσει στην παρθενική συμμετοχή του.

Ο Νεμάνια λατρεύει και το kick boxing. Και εκεί έχει μπει στο ρινγκ. Και έχει αποχωρήσει νικητής!

Ο Στράχινια μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τις πολεμικές τέχνες, αλλά το παρουσιαστικό του τον κατατάσσει σε μία τέτοια κατηγορία. Προς το παρών, ο Στράχινια έχει παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη. Και η αγαπημένη του συνήθεια είναι να χτυπάει τις καρέκλες όταν δεν συμφωνεί με μία απόφαση των διαιτητών. Ή για να ξεθυμάνει...

Beautiful finishing sequence from Nemanja Jokic 👀👀👀 (brother to Nikola Jokic) #MMATwitter @mma_oth Peep our full fight library here: https://t.co/EaPiaE1hFN pic.twitter.com/qFBTrxJQms