Μαρκίφ Μόρις πρόσεξε: Τα αδέρφια του Γιόκιτς πήραν εισιτήρια για το επόμενο Χιτ-Νάγκετς

Τα αδέρφια του Νίκολα Γιόκιτς αγόρασαν εισιτήρια και θα είναι στο Μαϊάμι στις 29 Νοέμβρη για το Χιτ-Νάγκετς με σκοπό να βρεθούν στο πλευρό του αδερφού τους, μετά τον καυγά με τον Μαρκίφ Μόρις.

Χαμός έγινε στο Χιτ-Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς γκρέμισε πισώπλατα τον παίκτη των Χιτ, απαντώντας έτσι στην αγκωνιά εκτός φάσης του πρώτου. Αυτό προκάλεσε «έκρηξη» στις τάξεις των δύο ομάδων, αλλά με την επέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν. Φυσικά το... σίριαλ είχε και επόμενα επεισόδια,

Ο Μπάτλερ έγινε έξαλλος, φωνάζοντας του «φέρε τον κ@λ@ σου έξω να τα πούμε», ενώ οι παίκτες των Χιτ ήθελαν να πουν δύο λογάκια στον Joker, με αποτέλεσμα να τον ψάχνουν στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

Υπάρχει και ένα ματς των δύο ομάδων στο Μαϊάμι και φαίνεται πως ο Joker θα έχει ενισχύσεις. Τα αδέρφια του που είναι έτοιμοι να μπουν σε οποιοδήποτε καυγά για να προστατέψουν τον αδερφό τους, έχουν πάρει ήδη εισιτήρια και θα βρεθούν στην FTX Arena. Δεν ξέρει κανείς με τι πρόθεση θα πάνε, ωστόσο ποτέ δεν κάθονται ήρεμοι αν κάποιος πειραξει τον αδερφό τους. Mάλιστα υπήρχε προφίλ στο twitter με το όνομα «Jokic Brothers» που «την λέει» στον Μόρις.

A reliable #NBA source told me, the @Jokicbrothers bought tickets today and are expected to be at the #Nuggets #Heat game in Miami on November 29th.