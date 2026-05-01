Γιόκιτς: «Αν ήμασταν στη Σερβία θα μας απέλυαν όλους»
Οι λύκοι δάγκωσαν τους Νάγκετς και τους τελείωσαν τη σεζόν στο ΝΒΑ. Η Μινεσότα επικράτησε με 110-98 των Νάγκετς, έκανε το 4-2 στη σειρά και έτσι έκλεισε εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των playoffs.
Μετά το τέλος του ματς ο Νίκολα Γιόκιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα.
«Χάσαμε στον πρώτο γύρο. Ήμασταν πολύ μακριά. Αν χρειάζονται αλλαγές; Δεν είναι δική μου απόφαση, αν ήμασταν στη Σερβία θα μας είχαν απολύσει όλους», είπε αρχικά.
Ο Σέρβος σέντερ είναι διαθέσιμος για τετραετή επέκταση 293 εκάτ. δολαρίων το καλοκαίρι και έδειξε πως θέλει να μείνει στο Ντένβερ. «Θέλω να είμαι για πάντα παίκτης των Νάγκετς».
Nikola Jokic: “We just lost in the first round. I think we are far away.”— Anthony Slater (@anthonyVslater) May 1, 2026
Changes needed?
“That’s not my decision. Definitely, if we were in Serbia, we would all be fired.” pic.twitter.com/9JfZftejzt
