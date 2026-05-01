Γιόκιτς: «Αν ήμασταν στη Σερβία θα μας απέλυαν όλους»

Ο Νίκολα Γιόκιτς έδειξε την απογοήτευση του για τον αποκλεισμό των Ναγκετς και φανέρωσε την αφοσίωση του στην ομάδα.

Οι λύκοι δάγκωσαν τους Νάγκετς και τους τελείωσαν τη σεζόν στο ΝΒΑ. Η Μινεσότα επικράτησε με 110-98 των Νάγκετς, έκανε το 4-2 στη σειρά και έτσι έκλεισε εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των playoffs.

Μετά το τέλος του ματς ο Νίκολα Γιόκιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα.

«Χάσαμε στον πρώτο γύρο. Ήμασταν πολύ μακριά. Αν χρειάζονται αλλαγές; Δεν είναι δική μου απόφαση, αν ήμασταν στη Σερβία θα μας είχαν απολύσει όλους», είπε αρχικά.

Ο Σέρβος σέντερ είναι διαθέσιμος για τετραετή επέκταση 293 εκάτ. δολαρίων το καλοκαίρι και έδειξε πως θέλει να μείνει στο Ντένβερ. «Θέλω να είμαι για πάντα παίκτης των Νάγκετς».