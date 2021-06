Αντετοκούνμπο: Η σειρά της ζωής του πριν τη μεγάλη πρόκληση! (pics & vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασύλληπτος σε όλη τη σειρά κόντρα στους Νετς και το Gazzetta γράφει για τον Έλληνα σταρ που το... τερμάτισε στο σκοράρισμα κόντρα στο Μπρούκλιν.

Το Μιλγουόκι αντέδρασε μετά το 2-0 και το 3-2 και έφτασε μια τεράστια πρόκριση κόντρα στους Νετς. Άντεξε στην παράταση στο Game 7 και με τα καλάθια Γιάννη-Μίντλετον, έφτασε στην πρόκριση στους τελικούς Ανατολής, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ είχε στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Τα... ελάφια είδαν τον ηγέτη τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο να τελειώνει το έβδομο παιχνίδι με 40 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και 15/24 σουτ, στέλνοντας τα... ελάφια στους τελικούς της περιφέρειας. Το Gazzetta γράφει για τον Greek Freak που έκανε τη σειρά της ζωής του απέναντι στο Μπρούκλιν.

Ο Γιάννης ήταν εξωπραγματικός σε όλη τη σειρά και ήταν ο σημαντικότερος λόγος που τα... ελάφια κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση μετά από θρίλερ.

O Greek Freak απέναντι στο Μπρούκλιν του σπουδαίου Κέβιν Ντουράντ, είχε 31.9 πόντους, 12.9 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 57% εντός πεδιάς σε μια ασύλληπτη παράσταση (ψεγάδια του 22% τρίποντα και το 42% βολές, όμως αυτά δεν ήταν ικανά να μειώσουν όσα έκανε στο παρκέ, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην άμυνα των Νετς).

Αυτός είναι και ο καλύτερος μέσος όρος του Γιάννη σε πόντους στην καριέρα του στην postseason από τη σεζόν 2016-17 μέχρι σήμερα, κάτι που δείχνει πολλά, αφού το έπραξε απέναντι στην ομάδα που ήταν φαβορί για τον τίτλο.

Απέναντι στους Χιτ έμεινε πιο χαμηλά, καθώς μέτρησε 23.5 και δεν χρειάστηκε να φορτσάρει πολύ στη... σκούπα.

Τη σεζόν 2019-20 ήταν φοβερός απέναντι στους Μάτζικ με 30.6 πόντους μέσο όρο, αλλά η σπουδαιότητα της πρόκρισης ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με τη σημερινή, ενώ σίγουρα θα ήθελε να τα είχε πάει καλύτερα κόντρα στους Ράπτορς στους τελικούς Ανατολής του 2019, αφού τότε μέτρησε μόλις 22.7 πόντους.

Εξαιρετικός ήταν στους ημιτελικούς Ανατολής με τους Σέλτικς την ίδια σεζόν, όπου είχε 28.4 πόντους, αλλά και πάλι τίποτα δεν συγκρίνεται με το έπος του κόντρα στο Μπρούκλιν.

Opponents with 40+ points in the same Game 7 in NBA history:



2021

Giannis Antetokounmpo (40)

Kevin Durant (48)



2008

Paul Pierce (41)

LeBron James (45)



1963

Sam Jones (47)

Oscar Robertson (43)



(Submitted by @MikoPalero) pic.twitter.com/3dzvbfpW7Z