Μπάρκλεϊ: «Οι Μπακς θα πάρουν το πρωτάθλημα» (vid)

O Tσαρλς Μπάρκλεϊ στηρίζει τους Μπακς και πιστεύει πως θα πάρουν το πρωτάθλημα.

Το Μιλγουόκι έδειξε τα δόντια του στο Game 7 κόντρα στο Μπρούκλιν και με τα καλάθια Γιάννη-Μίντλετον, έφτασε στην πρόκριση στους τελικούς Ανατολής, ενώ νωρίτερα ο Κέβιν Ντουράντ είχε στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός στο ματς με 40 και 13 ριμπάουντ, ενώ την πρόκριση των ελαφιών είχε προβλέψει και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Μάλιστα ο θρύλος του ΝΒΑ και νυν σχολιαστής, το πήγε παραπέρα, λέγοντας πως το Μιλγουόκι θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος.

Δείτε την πρόβλεψη του Sir Charles

"They're going to win the world championship."



Chuck is riding with the Bucks to win it all. pic.twitter.com/7GEYBoBe1N