Μπακς - Νετς: Η καλαθάρα του Ντουράντ που έστειλε το ματς στην παράταση! (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ σκόραρε για δύο, έγραψε το 109-109, ένα δευτερόλεπτο για το τέλος και έστειλε το ματς στην παράταση.

Ματσάρα στο Μπρούκλιν, σπάνε καρδιές στο Game 7 των Νετς με τους Μπακς. Το Μιλγουόκι είχε το προβάδισμα στα 7 δευτερόλεπτα για το τέλος με 109-107, όμως ο Κέβιν Ντουράντ ήταν και πάλι εκεί. Ο KD πήρε την ευθύνη και με ένα τεράστιο καλάθι, έστειλε το ματς στην παράταση. Καλαθάρα, όμως στο έξτρα πεντάλεπτο η σπουδαία πρόκριση πήγε στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο που άντεξε.

Δείτε τη φάση

ONE OF THE ALL-TIME GREATS AT WORK. pic.twitter.com/FoaZPuAhNw