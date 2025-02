Μπέβερλι: «Η πόλη, οι φίλαθλοι, ο προπονητής, όλα ήταν υπέροχα, σας ευχαριστώ για όλα»

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Πάτρικ Μπέβερλι προς την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αποχώρησε από την Χάποελ Τελ Αβίβ μετά από έξι μήνες και μέσω Social Media «αποθέωσε» κόσμο, προπονητή και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας πως πέρασε υπέροχα στο διάστημα παραμονής του στην πόλη του Ισραήλ.

Ρεάλ Μαδρίτης: Ενδιαφέρον για τον Πάτρικ Μπέβερλι σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

Ο Μπέβερλι σε 14 αγώνες στο Eurocup είχε κατά μέσο όρο 10.7 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, και 4.6 ασίστ.

Η ανάρτηση του Μπέβερλι

«Ήταν απολαυστικό. Το Τελ Αβίβ ήταν υπέροχο, οι οπαδοί ήταν υπέροχοι, ο προπονητής ήταν υπέροχος. Το Ισραήλ ήταν υπέροχο! Πέρασα τόσο όμορφα εδώ. Ευχαριστώ για όλα!».

Def a vibe. Tel aviv was great. fans were great. coach was great. Isreal was great🙏🏾 had so much fun here. thanks for everything. yalla Hapoel ❤️❤️ https://t.co/Rn9smatsxW