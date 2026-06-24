Βαλένθια: Πιθανό «Last Dance» του Μοντέρο, οι μυθικές εμφανίσεις τους στους τελικούς κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Ο Ζαν Μοντέρο πραγματοποιεί μυθικές εμφανίσεις στους τελικούς της ACB και σε περίπτωση νίκης της Βαλένθια απόψε κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21:00 LIVE από το Gazzetta), θα αποχαιρετήσει τον ισπανικό σύλλογο ως πρωταθλητής.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προηγείται 2-1 στη σειρά των τελικών και χρειάζεται ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να στεφθεί πρωταθλήτρια Ισπανίας.
Ο Ζαν Μοντέρο είναι γνωστό πως την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κάτι που σημαίνει αν κερδίσει απόψε η Βαλένθια, θα είναι η τελευταία του εμφάνιση με τους Ισπανούς. Μάλιστα είναι εκ των πρωταγωνιστών του συλλόγου του και... οδηγεί της ομάδα του στου τελικούς.
🔥🇩🇴 JEAN CLAUDIO con el 𝙈𝙊𝙉𝙏𝙀𝙍𝘼𝙕𝙊 para clavarla sobre la bocina del primer cuarto...— Liga Endesa (@ACBCOM) June 20, 2026
¡QUÉ TALENNNNNNNNTO, @valenciabasket!
📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/n61nLztAOR
Στο Game 1 και στη νίκη της Μπαρτσελόνα, ο Δομινικανός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βαλένθια, ολοκληρώνοντας το ματς με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στο Game 2 η εμφάνισή του, με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συνοδεύτηκε και με νίκη για την ομάδα του. Το καλύτερό του παιχνίδι όμως ήταν στο Game 3. Συγκεκριμένα πέτυχε 29 πόντους, ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε 27:44 λεπτά συμμετοχής.
Αδιαμφισβήτητα, είναι ο άνθρωπος των τελικών, έχοντας μ.ο σε τρία παιχνίδια 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ ανά αγώνα. Ο Ζαν Μοντέρο έχει την ευκαιρία να κλείσει μια εντυπωσιακή σεζόν με θριαμβευτικό τρόπο και έπειτα να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ως κάτοικος Πειραιά.
Un Jean Montero de 𝙡𝙚𝙮𝙚𝙣𝙙𝙖 🔥
¡¡2⃣9⃣ PUNTOS, 6⃣ ASISTENCIAS, 5⃣ REBOTES y 3⃣7⃣ de VALORACIÓN!!
➡️ Con 29 puntos rozó la mayor anotación de este siglo en un partido de #PlayoffLigaEndesa Final
➡️ Destroza el récord del @valenciabasket en un Playoff Final
➡️ Solo Arvydas… pic.twitter.com/trECbmi87r— Liga Endesa (@ACBCOM) June 23, 2026
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