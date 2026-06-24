Να κλείσει την καριέρα του με τη Βαλένθια έχει την ευκαιρία απόψε ο Ζαν Μοντέρο, καθώς σε περίπτωση νίκης της ομάδας του κόντρα στην Μπαρτσελόνα, θα αποχαιρετήσει τον σύλλογο ως πρωταθλητής!

Ο Ζαν Μοντέρο πραγματοποιεί μυθικές εμφανίσεις στους τελικούς της ACB και σε περίπτωση νίκης της Βαλένθια απόψε κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21:00 LIVE από το Gazzetta), θα αποχαιρετήσει τον ισπανικό σύλλογο ως πρωταθλητής.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προηγείται 2-1 στη σειρά των τελικών και χρειάζεται ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να στεφθεί πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι γνωστό πως την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κάτι που σημαίνει αν κερδίσει απόψε η Βαλένθια, θα είναι η τελευταία του εμφάνιση με τους Ισπανούς. Μάλιστα είναι εκ των πρωταγωνιστών του συλλόγου του και... οδηγεί της ομάδα του στου τελικούς.

🔥🇩🇴 JEAN CLAUDIO con el 𝙈𝙊𝙉𝙏𝙀𝙍𝘼𝙕𝙊 para clavarla sobre la bocina del primer cuarto...



¡QUÉ TALENNNNNNNNTO, @valenciabasket!



📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/n61nLztAOR — Liga Endesa (@ACBCOM) June 20, 2026

Στο Game 1 και στη νίκη της Μπαρτσελόνα, ο Δομινικανός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βαλένθια, ολοκληρώνοντας το ματς με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στο Game 2 η εμφάνισή του, με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συνοδεύτηκε και με νίκη για την ομάδα του. Το καλύτερό του παιχνίδι όμως ήταν στο Game 3. Συγκεκριμένα πέτυχε 29 πόντους, ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε 27:44 λεπτά συμμετοχής.

Αδιαμφισβήτητα, είναι ο άνθρωπος των τελικών, έχοντας μ.ο σε τρία παιχνίδια 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ ανά αγώνα. Ο Ζαν Μοντέρο έχει την ευκαιρία να κλείσει μια εντυπωσιακή σεζόν με θριαμβευτικό τρόπο και έπειτα να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ως κάτοικος Πειραιά.