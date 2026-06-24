Βαλένθια: Πιθανό «Last Dance» του Μοντέρο, οι μυθικές εμφανίσεις τους στους τελικούς κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Βαλένθια: Πιθανό «Last Dance» του Μοντέρο, οι μυθικές εμφανίσεις τους στους τελικούς κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Βαλένθια: Πιθανό «Last Dance» του Μοντέρο, οι μυθικές εμφανίσεις τους στους τελικούς κόντρα στην Μπαρτσελόνα

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Να κλείσει την καριέρα του με τη Βαλένθια έχει την ευκαιρία απόψε ο Ζαν Μοντέρο, καθώς σε περίπτωση νίκης της ομάδας του κόντρα στην Μπαρτσελόνα, θα αποχαιρετήσει τον σύλλογο ως πρωταθλητής!

Ο Ζαν Μοντέρο πραγματοποιεί μυθικές εμφανίσεις στους τελικούς της ACB και σε περίπτωση νίκης της Βαλένθια απόψε κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21:00 LIVE από το Gazzetta), θα αποχαιρετήσει τον ισπανικό σύλλογο ως πρωταθλητής.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ προηγείται 2-1 στη σειρά των τελικών και χρειάζεται ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να στεφθεί πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι γνωστό πως την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κάτι που σημαίνει αν κερδίσει απόψε η Βαλένθια, θα είναι η τελευταία του εμφάνιση με τους Ισπανούς. Μάλιστα είναι εκ των πρωταγωνιστών του συλλόγου του και... οδηγεί της ομάδα του στου τελικούς.

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Στο Game 1 και στη νίκη της Μπαρτσελόνα, ο Δομινικανός γκαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βαλένθια, ολοκληρώνοντας το ματς με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στο Game 2 η εμφάνισή του, με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συνοδεύτηκε και με νίκη για την ομάδα του. Το καλύτερό του παιχνίδι όμως ήταν στο Game 3. Συγκεκριμένα πέτυχε 29 πόντους, ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε 27:44 λεπτά συμμετοχής.

Αδιαμφισβήτητα, είναι ο άνθρωπος των τελικών, έχοντας μ.ο σε τρία παιχνίδια 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ ανά αγώνα. Ο Ζαν Μοντέρο έχει την ευκαιρία να κλείσει μια εντυπωσιακή σεζόν με θριαμβευτικό τρόπο και έπειτα να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ως κάτοικος Πειραιά.

@Photo credits: eurokinissi
     

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