Ο Ζαν Μοντέρο ήταν καταπληκτικός για ακόμη ένα βράδυ και... οδήγησε τη Βαλένθια στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα.

Ακόμη ένα «σόου» από τον Ζαν Μοντέρο με τη φανέλα της Βαλένθια. Ο Δομινικανός γκαρντ πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση στο Game 2 των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους (6/8 δίποντα, 7/7 βολές), 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Το Game 3 μεταξύ της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια είναι προγραμματισμένο για τις 22 Ιουνίου με ώρα έναρξης στις 21:00.