Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 102-75: Το «σόου» του Μοντέρο κόντρα στους Καταλανούς
Ακόμη ένα «σόου» από τον Ζαν Μοντέρο με τη φανέλα της Βαλένθια. Ο Δομινικανός γκαρντ πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση στο Game 2 των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους (6/8 δίποντα, 7/7 βολές), 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Το Game 3 μεταξύ της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια είναι προγραμματισμένο για τις 22 Ιουνίου με ώρα έναρξης στις 21:00.
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